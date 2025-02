Trading-Chance Zalando: Aufwärtstrend beschleunigt sich

Werbung

Der Bullenmarkt an den europäischen und amerikanischen Börsen ist weit fortgeschritten. Umso schwieriger wird es, Aktien ausfindig zu machen, die ein gesundes Geschäftsmodell und günstige Perspektiven haben, jedoch noch nicht bereits fair bewertet oder gar überbewertet sind. Doch es gibt sie! Eine Aktie, die nach unseren Hauptkriterien noch unterbewertet erscheint, zeitgleich in einem technisch sauberen Trend und diesen beschleunigt, ist Zalando. Hier ergibt sich für uns eine trendkonforme Trading-Gelegenheit deren Hintergründe und Potenzial wir heute ausführlicher beleuchten wollen.

Zu Zeiten der Corona-Pandemie erfuhr der Onlinehändler für Bekleidungsartikel Zalando einen enormen Schub. Völlig logisch: Ganz Deutschland musste Zuhause bleiben und durfte nur für die nötigsten Besorgungen das Haus verlassen. Dazu noch die Angst vor dem weitestgehend unbekannten Virus: also ließ man sich die Artikel nach Hause liefern, statt in der Stadt eine Shopping-Tour zu veranstalten. Zwischen Februar 2020 und Februar 2021 stieg die Zalando-Aktie von 40 Euro auf über 100 Euro an. So hoch, wie die Aktie damals flog, so tief fiel sie anschließend auch wieder. Anfang 2024 markierten die Zalando-Papiere ein Tief bei 15,95 Euro. Seitdem erholt sich der Kurs jedoch stetig und ist inzwischen wieder auf nahezu 40 Euro geklettert. Doch nur, weil der Aktienkurs sich vom Tief ausgehend mehr als verdoppelt hat, ist das Unternehmen noch lange nicht überbewertet. Im Gegenteil: die Perspektiven sind positiv, die Charttechnik hat nahezu alle Ampeln auf Grün geschaltet und gemäß einiger bedeutender fundamentaler Kennziffern ist noch viel Luft gen Norden, wie wir im weiteren herausarbeiten werden.

Operativer Cashflow ausgesprochen stark

Der Gewinn von Zalando entwickelt sich seit 2018 ausgesprochen positiv. Von einst 0,22 Euro in 2018 legte dieser bis 2021 auf 0,88 Euro je Aktie zu. Der anschließende Rücksetzer verängstigte möglicherweise einige Anleger, war jedoch harmlos. Besonders positiv entwickelt sich bei dem Online-Bekleidungshändler der operative Cashflow. Von 1,28 Euro in 2019 schraubte das Unternehmen diesen bis 2024 auf 4,27 Euro hinauf. Das KCV (Kurs/Cashflow-Verhältnis) liegt derzeit bei lediglich 15,84 und ist damit weniger als halb so hoch, wie im langfristigen Durchschnitt. Unter anderem hieraus leiten wir die relative „Unterbewertung“ und das überdurchschnittliche Potenzial der Aktie her. Nach einer leichten Delle soll der Operative Cashflow bis 2028 wieder fast auf das Spitzenniveau vom Herbst 2024 ansteigen. Eine positive Perspektive, ganz klar!

Riesiges Potenzial, wenn...

Der 10-Jahres-Durchschnitt verläuft bei zirka 42,40 Euro, wie wir anhand des Charts sehen können. Diesem nähert sich die Aktie nun spürbar. Wenn es gelingt, dass der Zalando-Kurs sich oberhalb des 10-jahres-Durchschnitts der Kurse etabliert, wäre dies ein ausgesprochen positives Zeichen. Top-Aktien bewegen sich mehrheitlich jenseits dieses ultralangfristigen Durchschnitts!

Rückblick: Der Kursverfall 2021 und 2022 endete im Herbst ´22 unterhalb von 20 Euro. Nach einer technischen Gegenreaktion, die bis ins Frühjahr 2023 reichte, gerieten die Zalando-Papiere abermals unter Druck. Anfang 2024 durchbrach der Aktienkurs sogar das 2022er-Tief. Doch der Ausbruch auf ein neues Fünf-Jahres-Tief entpuppte sich als Fehlsignal. Und wir wissen: Fehlausbrüche leiten ganz häufig neue Trends in die entgegengesetzte Richtung ein. So auch in diesem Fall. Der Zalando-Kurs bewegte sich zunächst in einem flachen Aufwärtstrendkanal (blau), ging im letzten Quartal 2024 aber bereits in einen steileren Aufwärtstrend (rot) über. Nun attackiert der Kurs die obere Trendbegrenzungslinie, die bei 39,50 Euro verläuft. Gelingt der nachhaltige Ausbruch, würde sich der Trend abermals beschleunigen und noch steiler werden. Aus charttechnischer Perspektive würde das unmittelbar ein Zwischenziel bei 45 Euro aktivieren. Langfristig wären die alten Hochs aus 2021 sogar wieder möglich, wenn die potenziell letzte Hürde bei etwa 45,50 Euro überwunden wurde.

Historischer Blick: wenn die Aktie derart bewertet war…

Ein Blick zurück lohnt an der Börse meist. Auch hier wollten wir wissen, wie sich der Kurs von Zalando entwickelt hat, wenn das Kurs/Cashflow-Verhältnis an historisch niedrigen Niveaus angelangt war. Jene Situationen aus der Vergangenheit haben wir mit senkrechten grünen Linien markiert. Man kann direkt erkennen: Es gab vier solcher Fälle binnen der hinter uns liegenden 10 Jahren, und in jedem einzelnen Fall zogen die Notierungen der Zalando-Aktie in der Folgezeit massiv an. Was jetzt anders ist: die Aktie ist selbst nach mehr als 100% Anstieg seit dem Bärenmarkttief noch außergewöhnlich günstig bewertet. In der Vergangenheit hatte sich das KCV (Kurs/Cashflow-Verhältnis) sehr schnell auf überdurchschnittlich hohe Werte entwickelt. Diesmal ist das anders! Und das schafft erhebliche Kursphantasie nach unserer Ansicht.

Mittelfristiger Long auf Zalando

Nach unserer Analyse sehen wir mittel- bis langfristig noch erhebliches Potenzial für die Zalando-Aktie. Damit etwaige Kursschwankungen ohne Nervenstrapazen auszuhalten sind, haben wir ein recht konservatives Produkt ausgesucht, dessen Laufzeit unbegrenzt und dessen Hebel mit 3,21 relativ moderat ist.

Mini Future Long auf Zalando

Um an dieser Trading-Chance partizipieren zu können, haben wir für Sie einen moderat gehebelten Mini Future Long des Emittenten BNP Paribas für Sie ausgesucht. Das Produkt hat seine Basis bei 27,643 Euro und den Knockout bei 29,026 Euro. Bei einem aktuellen Kurs der Aktie von 39,86 Euro ergibt sich somit ein Hebel von 3,21. Eine Absicherung macht bei 0,30 Euro im Mini Future Long Sinn. Die WKN lautet PL5EXT.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 40 Euro, 42,40 und 45,5 Euro

Unterstützungen: 31,32 und 35 Euro

Mini Future Long auf Zalando von BNP Paribas

Basiswert Zalando WKN PL5EXT ISIN DE000PL5EXT0 Basispreis 27,643 Euro K.O.-Schwelle 29,026 Euro Laufzeit endlos Typ Mini Future Emittent BNP Paribas Hebel 3,21 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,30 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.