IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Spezialtiefbau spielt bei der PORR eine wichtige Rolle

Beim österreichischen Baukonzern PORR erstreckt sich das Angebotsspektrum über die gesamte Bau-Wertschöpfungskette. Für die PORR spielt der Bereich Spezialtiefbau eine zentrale Rolle, um das Geschäftsprinzip Alles aus einer Hand zu gewährleisten.

Worauf es beim Spezialtiefbau ankommt

Für die erfolgreiche Realisierung anspruchsvoller Bauprojekte ist es wichtig, auf umfangreiche Expertise im Bereich Spezialtiefbau zugreifen zu können. Ziel ist es, einen sicheren Baugrund wirtschaftlich zu erstellen. Mit wesentlichen Akquisitionen in den Jahren 2013 und 2017 hat sich die PORR Gruppe im deutschen Spezialtiefbau stark positioniert und bietet seitdem ein umfassendes Leistungsspektrum in diesem Bereich an. Die Einheiten des PORR Spezialtiefbau Deutschland haben ihren Hauptsitz in München und weitere Standorte in Berlin, Chemnitz, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hannover, Oldenburg, Seevetal und Stuttgart.

Das breite Leistungsspektrum umfasst das Beraten, Planen und Realisieren von Gründungen, Baugruben, Dichtsohlen und Bodenverbesserungen. Die PORR ist zudem präqualifiziert für alle Leistungen des Spezialtiefbaus bei der Deutschen Bahn und wurde für ihr Engagement im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet, beispielsweise mit dem im Juni 2023 verliehenen DGNB-Zertifikat (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) Nachhaltige Baustelle - Spezialtiefbau für die Baustelle Hafen Straubing.

Um die Nachhaltigkeit einer Baustelle zu verbessern, können sich die Auftraggeber u.a. für emissionsarme Pfahlgründungen oder umweltfreundliche Baugrundverbesserungen entscheiden. Außerdem besteht die Möglichkeit, beim Erstellen von Dichtwänden verstärkt recycelte Bauelemente einzusetzen oder bei Dichtsohlen umweltfreundliche Verfahren zu nutzen. Bei Bedarf unterstützen die PORR Experten ihre Kunden, falls diese ein Nachhaltigkeits-Zertifikat für ihre Baustelle wünschen.

In Abhängigkeit von den jeweiligen Bodenverhältnissen einer Baustelle und den existierenden Anforderungen der Auftraggeber kommen bei Baugruben und Verbesserungen des Baugrunds verschiedene technologische Verfahren wie zum Beispiel die Bodenvereisung, Düsenstrahlverfahren, Spülbohrverfahren oder Injektionsverfahren zum Einsatz. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit stehen für das Erstellen eines sicheren Baugrunds folgende Mittel zur Auswahl: Bohrpfähle, NG-Frankipfähle (Next Generation), HLV-Stahlpfähle (Hochleistungsverdrängungspfähle), Schraubpfähle, Simplexpfähle sowie Mikropfähle und Nägel.

Bauarbeiten nah am Wasser

Ein besonders anspruchsvolles Projekt im Bereich Spezialtiefbau stellte das Vertiefen des Hafenbeckens im bayerischen Straubing (Ortsteil Sand) dar. Der Auftrag beinhaltete die Verstärkung der bestehenden Spundwände, bei denen 1.076 Verpress-Daueranker zum Einsatz kamen, die die erhöhte statische Belastung durch die Vertiefung kompensieren. Um den Hafenbetrieb möglichst wenig zu beeinträchtigen, erfolgten die Arbeiten ausschließlich von einem 42 x 12 Meter großen Arbeitsponton aus. Besondere Herausforderungen bestanden im Umwelt- und Naturschutz: Es durften nämlich keine Stoffe ins Donauwasser gelangen, und lärmintensive Arbeiten mussten bis zum Beginn der Brutzeit am 1. März 2023 abgeschlossen sein, da Teile des Hafengebiets in einem Vogelschutzgebiet liegen. Für die vorbildliche Baustellenorganisation und den Ressourcenschutz verlieh die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) der PORR das oben bereits erwähnte Zertifikat Nachhaltige Baustelle - Spezialtiefbau.

In Hamburg-Rothenburgsort erhielt die PORR den Auftrag, eine ca. 14.200 m² große, wasserdichte Baugrube für ein großes Neubauprojekt der Stadt zu erstellen, wo in diesem Jahr rund 1.000 Wohnungen fertiggestellt werden sollen. Neben der Gründung umfassten die Spezialtiefbauarbeiten die Installation von 10.620 m² Dichtwand, 1.845 m² Schlitzwand, 14.200 m² Weichgelsohle, 3.320 m temporären Litzenankern und 1.214 Atlas-TMV-Pfählen. Als besondere Herausforderungen erwies sich die Herstellung der durchgehenden Weichgelsohle in dieser Größe bei gleichzeitiger Ausführung der Verbauwände - und das bei relativ engem Zeitplan. Zudem stellte die im Baugrund vorhandene, massive, unbekannte Altbebauung erhöhte Anforderungen an das Team und ein hohes Maß an Flexibilität.

Der Geschäftsbereich PORR Spezialtiefbau kann also auf eine lange Liste von Referenzen unterschiedlichster Bauwerke verweisen. Aufträge wie die Sanierung und Reinigung der Kerspetalsperre, deren denkmalgeschützte Staumauer über eine Fläche von ca. 2.800 m2 verfügt, gehören ebenfalls dazu wie Straßen, Brücken, Bergbahnstationen, Hangsicherungen, Tunnel, Stromleitungen oder Windräder. Sie haben alle eine wichtige Gemeinsamkeit: Sämtliche Bauwerke müssen - unabhängig von der Bodenbeschaffenheit - über einen stabilen und sicheren Stand verfügen. Diese Leistung bietet die PORR auch in felsigem Gelände oder alpinen Hochgebirgsregionen an. Hier verfügt sie insbesondere in der Schweiz über eine geballte Expertise und einen reichhaltigen Erfahrungsschatz.

