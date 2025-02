Parallele in der Historie? DAX® trotzt allen Störfeuern - ntv Zertifikate 19.02.25

Allen Unsicherheiten zum Trotz präsentiert sich der #DAX® im bisherigen Jahresverlauf in Bestform. Woher der Optimismus kommt und wann der DAX® das letzte Mal so stark in ein neues #Börsenjahr gestartet ist, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Matthias Hüppe von der #HSBC.



