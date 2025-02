ALIBABA stark | Walmart Ausblick enttäuscht Anleger

Walmart meldete im vierten Quartal eine bescheidenes Steigerung beim Gewinn je Aktie von 66 Cent (gegenüber 65 Cent Prognosen) und einen Gesamtumsatz von + 4,1 % (+5,3 % Währungsbereinigt) auf 180,6 Mrd. $ gegenüber 180,2 Mrd. $ Schätzungen.

Das Betriebseinkommen stieg um 8,3 %, da das Unternehmen bessere Bruttomargen erzielen konnte und eine Steigerung bei den Mitgliedseinnahmen sowie einer verbesserten E-Commerce-Ökonomie profitierte.

Allerdings bliebe die Ergebnisprognose hinter den hohen Erwartungen zurück.

Bei Alibaba sieht man steigende Erlöse rund um das Thema KI und Cloud (+13 %), welche im 6. Quartal in Folge anstiegen, was dazu führt das die Aktei vorbörslich knapp 10 % zulegen kann.



Die vorbörslichen Indikationen sind rot eingefärbt, nach den gestrigen Zugewinnen und einem neuerlichen Allzeithoch beim S&P 500.



00:00 Intro | Begrüßung

00:28 Marktüberblick | Rückblick gestriger Handelstag

01:50 Mercedes

02:40 Airbus & Boeing

04:42 Geopolitik | US Zölle | DE Erzeugerpreise

05:48 China | Japan

07:05 Geopolitik USA | Palantir | Fiskalpolitik

10:20 Notenbankpolitik | Einwanderung

12:08 Alibaba stark

13:45 Walmart Ausblick enttäuscht

17:26 Birkenstock keine Kunst

18:42 Cheesecake Factory | Carvana

21:42 Toast | IMAX | Vimeo

23:30 Tesla | Amplitude | Etsy | Lam Research

24:45 Heute Abend (Rivian, Block)





