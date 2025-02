IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: De.mem gibt Einblick zur Übernahme von Auswater Systems

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: De.mem gibt Einblick zur Übernahme von Auswater Systems

De.mem, der internationale Anbieter von dezentralen Wasseraufbereitungssystemen und Membrantechnologie, hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Übernahmen erfolgreich abgeschlossen. Eine davon war Auswater Systems mit Sitz im westaustralischen Perth. Auswater ist Anbieter von Spezialdienstleistungen vorrangig für mehr als 50 etablierte Bergbaukunden in ganz Westaustralien. Als rentables Dienstleistungsunternehmen mit fast 30-jähriger Firmenhistorie betreibt Auswater Wasser- und Abwasserbehandlungsanlagen für industrielle Kunden, zudem liefert es Chemikalien und Verbrauchsmaterialien für den laufenden Betrieb. Vor allem seine langfristig bestehenden Kundenbeziehungen machten das Unternehmen für De.mems attraktiv. Jaafar Roz ist der Gründer von Auswater. Er baute Auswater über einen Zeitraum von 29 Jahren auf und verkaufte das Unternehmen dann im Juli 2024 an die De.mem-Gruppe. Nun gibt er erste Einblicke über die Erfolge die Integration von Auswater im Interview.

Herr Roz, wie kommt die Integration von Auswater voran?

Die Integration ist sehr gut verlaufen, das De.mem-Team ist hochprofessionell und hat so zu einer erfolgreichen Partnerschaft beigetragen.

Was sind die konkreten Ziele, die erreicht wurden?

In den kurzen sechs Monaten nach der Übernahme haben wir viele Ziele erreicht. Wir haben den Umzug in das gemeinsame Büro mit unserer Schwesterfirma in Perth, De.mem-Capic, abgeschlossen. Außerdem haben wir Zugriff auf Produkte von Schwesterunternehmen der Gruppe, was uns hilft, in neue Bereiche zu expandieren. So haben wir bereits die ersten Cross-Sales von De.mem-Produkten an unseren bestehenden Kundenstamm getätigt, was unsere historische Umsatzbasis erweitert.

Welche Ziele müssen noch in Angriff genommen und erreicht werden?

Wir haben eine Reihe größerer Absatzmöglichkeiten identifiziert. Dieses potenzielle Neugeschäft ist durch unseren neuen Standort mit unserer Schwesterfirma De.mem-Capic möglich geworden. Durch die neuen Anlagen sind wir in der Lage, bestimmte Arten von Chemikalien an unseren Kundenstamm zu liefern. Dies war vor der Übernahme nicht möglich. In Abhängigkeit von der Produktentwicklung könnte sich dies zu einem zusätzlichen Geschäft für Auswater entwickeln.

Was sind Ihrer Meinung nach die größten Vorteile für De.mem seit der Übernahme?

Das neue Büro und die neuen Einrichtungen bieten uns die Möglichkeit, unsere eigenen Produkte herzustellen - sowohl Chemikalien für die Wasseraufbereitung als auch Geräte. Außerdem können wir das vorhandene Lager voll ausnutzen und unsere Spezialchemikalien, die wir bisher von anderen Anbietern bezogen haben, im eigenen Haus formulieren lassen. Die Börsennotierung an der ASX und die Marke der De.mem-Gruppe helfen bei der Erschließung neuer Kundenbeziehungen, insbesondere im Umgang mit größeren Firmenkunden.

Was sind die größten Vorteile für lokale Kunden?

Wir können mehr Unterstützung anbieten, da unser Serviceangebot durch eine viel größere Organisation unterstützt wird und wir über ein größeres Fachwissen verfügen.

Wie lange wird es Ihrer Meinung nach dauern, bis Auswater die Vorteile der Integration mit der De.mem-Gruppe voll ausschöpfen kann?

Während die ersten Meilensteine bereits erreicht wurden - siehe die oben erwähnten ersten Cross-Sales - bietet die breite Produkt- und Technologiepalette der De.mem-Gruppe in den nächsten zwei bis drei Jahren eine Fülle zusätzlicher Absatzmöglichkeiten.

Was hat Ihnen an dieser Arbeit und Integration besonders viel Freude bereitet?

Die Unterstützung und die Einrichtungen der Schwesterunternehmen unserer Gruppe. Das Management ist sehr unterstützend und professionell, was die Arbeit und die Integration zu einem Vergnügen macht.

Herr Roz, vielen Dank für dieses Update!

----------

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

http://www.demembranes.com

Land: Australien

