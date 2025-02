IRW-News: NurExone Biologic Inc.: NurExone Biologic als eines der 50 besten Unternehmen der TSX Venture 2025 ausgezeichnet

IRW-PRESS: NurExone Biologic Inc.: NurExone Biologic als eines der 50 besten Unternehmen der TSX Venture 2025 ausgezeichnet

TORONTO und HAIFA, Israel, 19. Februar 2025 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) ("NurExone" oder das "Unternehmen") gibt stolz seine Aufnahme in die TSX Venture 50 2025 bekannt, ein prestigeträchtiges jährliches Ranking der leistungsstärksten Unternehmen an der TSX Venture Exchange ("TSXV"). NurExone ist stolz darauf, das einzige Biotechnologieunternehmen und eines von drei Biowissenschaftsunternehmen zu sein, das diese Auszeichnung erhält, was NurExones Führungsrolle im aufstrebenden Bereich der exosomenbasierten Therapien und regenerativen Medizin für Verletzungen des zentralen Nervensystems unterstreicht. Diese Anerkennung hebt auch die starke Marktleistung und die strategischen Fortschritte von NurExone im vergangenen Jahr hervor, einschließlich einer Steigerung des Aktienkurses um 110% und eines Wachstums der Marktkapitalisierung um 209%.

Die TSX Venture 50 zeichnet die 50 leistungsstärksten Emittenten aus den 1.605 i an der TSXV notierten Emittenten aller Sektoren aus. Jedes anerkannte Unternehmen wird anhand einer Kombination von Kennzahlen bewertet und ausgewählt, darunter einjähriger Aktienkursanstieg und Wachstum der Marktkapitalisierung. Im Jahr 2024 erzielten die 50 ausgewählten Unternehmen einen beeindruckenden durchschnittlichen Aktienkursanstieg von 207% ii, was ein starkes Vertrauen der Anleger in wachstumsstarke Unternehmen zeigt.

"Wir fühlen uns zutiefst geehrt, als TSX Venture 50-Unternehmen anerkannt zu werden. Dies spiegelt unser unerschütterliches Engagement für die Weiterentwicklung exosomenbasierter Therapien und die Schaffung von langfristigem Wert für unsere Aktionäre wider", sagte Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone. "Es ist ein Beweis für das wachsende Vertrauen der Investoren in unsere Mission, die regenerative Medizin zu revolutionieren, die Stärke unserer wissenschaftlichen Durchbrüche und das Engagement unseres talentierten Teams."

Zu den wichtigsten Meilensteinen, die NurExones Erfolg vorantreiben, gehören bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung von ExoPTEN, der firmeneigenen Exosomentherapie für akute Rückenmarksverletzungen, sowie die Gründung der US-Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. durch NurExone, die die Exosomenproduktionskapazitäten beschleunigt und die klinische Pipeline vorantreibt. Diese Bemühungen werden dazu beitragen, NurExone als führendes Unternehmen im schnell wachsenden Bereich der exosomenbasierten Therapien zu positionieren.

Die TSXV dient als wichtige Plattform für Unternehmen in frühen Stadien mit hohem Wachstum und bietet Zugang zu Kapital und einem starken Investorennetzwerk. Im Jahr 2024 operierten 80% der TSXV Venture 50-Unternehmen international in Europa, Südamerika, Afrika und darüber hinaus iii, was die globale Auswirkung der an der TSXV notierten Unternehmen weiter unterstreicht.

Yoram Drucker, Vorstandsvorsitzender von NurExone, fügte hinzu: "Die Anerkennung durch die TSX Venture 50 ist ein bedeutender Meilenstein für NurExone und unterstreicht unsere starke finanzielle Leistung und Wachstumskurve. Wir freuen uns darauf, unseren Erfolg fortzusetzen, während wir unsere Präsenz in den USA ausbauen und neue Börsennotierungsmöglichkeiten erkunden."

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSXV, OTCQB und Frankfurter Börse notiertes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein Hauptprodukt ExoPTEN hat starke präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervverletzungen unterstützen, beides Märkte im Milliardenbereichiv. Regulatorische Meilensteine, einschließlich der Orphan Drug Designation, erleichtern den Weg zu klinischen Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an qualitativ hochwertigen Exosomen und minimal-invasiven zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-Tochtergesellschaft, gegründet, um seine nordamerikanischen Aktivitäten und Wachstumsstrategie zu verankern.

Für zusätzliche Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie sich bitte Who is NurExone? an, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Director

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Oak Hill Financial Inc.

2 Bloor Street, Suite 2900

Toronto, Ontario M4W 3E2

Investor Relations - Kanada

Telefon: +1-647-479-5803

E-Mail: info@oakhillfinancial.ca

Dr. Eva Reuter

Investor Relations - Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Allele Capital Partners

Investor Relations - USA

Telefon: +1 978-857-5075

E-Mail: aeriksen@allelecapital.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen", die die aktuellen Erwartungen und Projektionen des Unternehmens über seine zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "könnte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinungen oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf: die Weiterentwicklung exosomenbasierter Therapien durch das Unternehmen und die Schaffung von langfristigem Wert für die Aktionäre; wachsendes Investorenvertrauen in die Mission des Unternehmens; Exo-Top Inc. beschleunigt seine Exosomenproduktionskapazitäten und treibt seine klinische Pipeline voran; das Unternehmen wird führend im Bereich exosomenbasierter Therapien; der anhaltende Erfolg des Unternehmens; das Unternehmen erweitert seine Präsenz in den USA und erkundet neue Börsennotierungsmöglichkeiten; das Unternehmen schließt klinische Studien in den USA und Europa ab; die zukünftigen Pläne und Erwartungen des Unternehmens; wachsende klinische Nachfrage nach innovativen Behandlungen im Bereich Rückenmark, Sehnerv und anderen therapeutischen Bereichen; NurExone treibt seine Entwicklungspipeline voran; NurExones Fokus auf die Entwicklung regenerativer exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems; und die NurExone-Plattformtechnologie bietet Lösungen für Unternehmen, die an qualitativ hochwertigen Exosomen und minimal-invasiven zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Erstellung zur Verfügung standen. Bei der Entwicklung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich: Das Unternehmen wird exosomenbasierte Therapien vorantreiben und langfristigen Wert für die Aktionäre schaffen; es gibt wachsendes Investorenvertrauen in die Mission des Unternehmens; Exo-Top Inc. wird seine Exosomenproduktionskapazitäten beschleunigen und seine klinische Pipeline vorantreiben; das Unternehmen wird führend im Bereich exosomenbasierter Therapien; das Unternehmen wird weiterhin erfolgreich sein; das Unternehmen wird seine Präsenz in den USA ausbauen und neue Börsennotierungsmöglichkeiten erkunden; das Unternehmen wird klinische Studien in den USA und Europa abschließen; es wird eine wachsende klinische Nachfrage nach innovativen Behandlungen im Bereich Rückenmark, Sehnerv und anderen therapeutischen Bereichen geben; NurExone wird seine Entwicklungspipeline vorantreiben; NurExone wird sich weiterhin auf die Entwicklung regenerativer exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentrieren; und die NurExone-Plattformtechnologie wird Lösungen für Unternehmen anbieten, die an qualitativ hochwertigen Exosomen und minimal-invasiven zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen diskutierten oder implizierten abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit: dem frühen Entwicklungsstadium des Unternehmens; dem Fehlen von Einnahmen bis dato; staatlichen Regulierungen; der Marktakzeptanz für seine Produkte; dem schnellen technologischen Wandel; der Abhängigkeit von Schlüsselpersonal und den strategischen Partnern des Unternehmens; der Tatsache, dass die präklinische Arzneimittelentwicklung unsicher ist und die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens möglicherweise nie in klinische Studien übergehen; der Tatsache, dass die Ergebnisse präklinischer Studien und früher klinischer Studien möglicherweise nicht prädiktiv für die Ergebnisse späterer klinischer Studien sind; dem ungewissen Ausgang, den Kosten und dem Zeitplan von Produktentwicklungsaktivitäten, präklinischen Studien und klinischen Studien des Unternehmens; dem ungewissen klinischen Entwicklungsprozess, einschließlich des Risikos, dass klinische Studien möglicherweise kein effektives Design haben oder keine positiven Ergebnisse generieren; der Unfähigkeit, behördliche Zulassungen für die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; der Einführung konkurrierender Medikamente, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind als die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens oder diesen anderweitig überlegen sind; der Einleitung, Durchführung und Abschluss präklinischer Studien und klinischer Studien, die möglicherweise verzögert, nachteilig beeinflusst oder durch unvorhergesehene Probleme beeinträchtigt werden; der Unfähigkeit, Schutz des geistigen Eigentums für die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; Risiken, dass das geistige Eigentum und die Technologie des Unternehmens nicht die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und/oder sein Geschäft haben; der Unfähigkeit des Unternehmens, seine präklinischen Studien durchzuführen und die angegebenen Vorteile der präklinischen Studien zu realisieren; der Unfähigkeit des Unternehmens, die Vorteile von Exosomen zu realisieren; der Unfähigkeit des Unternehmens, Exosomen für ein breites Spektrum von Anwendungen zu produzieren und/oder zu liefern; der Unfähigkeit der Produkte des Unternehmens, für die Patientenbehandlung verwendet zu werden; dass es keine breitere Akzeptanz im Bereich und/oder bei Zelltherapieanwendungen gibt; der Unfähigkeit des Unternehmens, seine beabsichtigten zukünftigen Pläne und Erwartungen zu erfüllen; der Unfähigkeit des Unternehmens, sich in weitere Studien auszudehnen; dass Exo-Top nicht die beabsichtigten Vorteile für das Unternehmen und/oder sein Geschäft hat; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, exosomenbasierte Therapien voranzutreiben und/oder langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen; dass das Vertrauen der Investoren in die Mission des Unternehmens nachlässt; dass das Unternehmen nicht führend im Bereich exosomenbasierter Therapien wird; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Präsenz in den USA zu erweitern und/oder neue Börsennotierungsmöglichkeiten zu erkunden; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, klinische Studien in den USA und Europa zu initiieren und/oder abzuschließen; dass die klinische Nachfrage nach innovativen Behandlungen im Bereich Rückenmark, Sehnerv und anderen therapeutischen Bereichen nachlässt; dass NurExone nicht in der Lage ist, seine Entwicklungspipeline voranzutreiben; dass NurExone nicht in der Lage ist, sich auf die Entwicklung regenerativer exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems zu konzentrieren; dass die NurExone-Plattformtechnologie nicht in der Lage ist, Lösungen für Unternehmen anzubieten, die an qualitativ hochwertigen Exosomen und/oder minimal-invasiven zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind; und die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" auf den Seiten 44 bis 51 des Jahresinformationsformulars des Unternehmens vom 27. August 2024 diskutiert werden, von dem eine Kopie unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

iv Spinal cord injury , Glaucoma

