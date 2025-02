IRW-News: PORR AG: PORR gewinnt Großauftrag für städtische Infrastruktur

IRW-PRESS: PORR AG: PORR gewinnt Großauftrag für städtische Infrastruktur

Facelift für Straßenbahnlinie 40 in Bukarest

Wien/Bukarest, 20.02.2025 - Die PORR ist an der Sanierung des Straßenbahnnetzes in der rumänischen Hauptstadt federführend beteiligt. Im Auftrag der Stadtverwaltung Bukarest modernisiert sie einen zentralen Abschnitt der Schienenstrecke der Straßenbahnlinie 40. Das Projekt wird innerhalb von 33 Monaten abgeschlossen; der Auftragswert beläuft sich auf rund EUR 150 Mio. (RON 716 Mio.)

Ein leistungsfähiges Straßenbahnnetz bildet das Rückgrat eines nachhaltigen Stadtverkehrs; in Bukarest nimmt die Straßenbahnlinie 40 dabei eine zentrale Rolle ein. Nach mehr als vier Jahrzehnten ist das Schienennetz bereits in die Jahre gekommen. Die PORR erhielt daher den Auftrag zur umfassenden Erneuerung von insgesamt 18 Kilometern Schieneninfrastruktur.

Nachhaltige Mobilität beginnt mit einer leistungsfähigen Infrastruktur, ist PORR CEO Karl-Heinz Strauss überzeugt. Mit der Sanierung und Modernisierung dieser Straßenbahnstrecke tragen wir unseren Teil zu einem öffentlichen Verkehrsnetz bei, das den Mobilitätsanforderungen der wachsenden Stadt gerecht wird. Wir sorgen damit für eine umweltfreundliche und zukunftsfähige Verkehrsentwicklung. Die PORR unterstreicht mit diesem Projekt erneut ihre Kompetenz im Infrastrukturausbau und festigt ihren ausgezeichneten Ruf auf dem rumänischen Markt.

Das Projekt ist dabei Teil eines größeren Modernisierungsprogramms. Insgesamt werden in Bukarest rund 50 km Schieneninfrastruktur komplett erneuert. Ziel ist, den Verkehrsfluss der rumänischen Hauptstadt zu optimieren und Platz für Straßenbahnen auf dem neuesten Stand der Technik zu schaffen.

64 Bahnsteige und fünf Umspannwerke

Die PORR wird in ihrem Abschnitt die Doppelgleise inklusive Infrastruktur, Oberbau und Weichen auf einer Länge von 18 km modernisieren. Das Baulos umfasst dabei die Strecken entlang der Straßen Theodor Pallady, 1 Decembrie 1918, Basarabia und Calea Clrailor sowie den Abschnitt Corneliu Coposu einschließlich der Verbindungsstraße rund um den Titan-Komplex. Zusätzlich werden 64 Bahnsteige gebaut, das Oberleitungsnetz und die Gleichstromkabel erneuert und fünf Umspannwerke zur Stromversorgung des Straßenbahnnetzes modernisiert. Die Projektlaufzeit beträgt insgesamt 33 Monate.

Es ist nicht der erste Auftrag dieser Art für die PORR in Rumänien: Sie bringt ihre Erfahrung in mehreren Städten ein. Dazu gehört die Sanierung von Straßenbahnlinien im Westen des Landes, zum Beispiel in Timisoara und Resita.

Die Sanierung der Straßenbahnstrecke 40 in Bukarest bietet jedoch besondere Herausforderungen. So werden die Arbeiten auf den größten Boulevards der Hauptstadt stattfinden; sie müssen durch einen umfassenden Verkehrsmanagementplan begleitet werden, um Störungen im täglichen Pendelverkehr zu minimieren. Dazu kommt die dichte Versorgungsinfrastruktur, die teilweise verlagert, ausgetauscht oder zusätzlich geschützt werden muss. Und letztlich stellt auch der Zustand der umliegenden Gebäude eine erhebliche Herausforderung dar. Vor Beginn der Arbeiten wird eine detaillierte Begutachtung und gründliche Dokumentation der umliegenden Bauwerke eingeleitet, um deren Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.

Alle Daten und Fakten auf einen Blick:

Projektart: Straßenbau

Leistungsumfang: Sanierung von Doppelgleisen inkl. Infrastruktur, Oberbau und Weichen sowie Errichtung 64

neuer Bahnsteige auf einer Strecke von 18 km; vollständige Erneuerung des

Oberleitungsnetzes und der Gleichstromkabel; Modernisierung von fünf Umspannwerken zur

Stromversorgung des

Straßenbahnnetzes

Auftraggeberin: Stadtverwaltung Bukarest

Auftragnehmerin: PORR Construct S.R.L.

Projektdauer: 33 Monate

Auftragsvolumen: Ca. EUR 150 Mio. (RON 716 Mio.)

Foto:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78588/250220_Tramway 40_Bukarest_DE-PORR.001.png

Die Schieneninfrastruktur ist in die Jahre gekommen - die PORR wird sie rundumerneuern © PORR

Die Presseinformation inklusive hochauflösendem Bildmaterial steht Ihnen im PORR Newsroom zum Download zur Verfügung.

Über die PORR Group

Innovationskraft für Spitzenleistungen - dafür steht die PORR seit inzwischen über 150 Jahren. Sie ist mit ca. 21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Produktionsleistung von rund EUR 6,6 Mrd. (Geschäftsjahr 2023) eines der größten österreichischen Bauunternehmen und gehört zu den Top-Playern in Europa. Als Full-Service-Providerin bietet die PORR alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der Fokus liegt auf den Heimmärkten Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien. In ausgewählten internationalen Projektmärkten wie in Norwegen, UK und Katar ist die PORR ebenfalls tätig. Die PORR Aktie ist im prime market Segment der Wiener Börse gelistet.

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Melanie Manner

Pressesprecherin

PORR AG

T +43 50 626 5867

comms@porr-group.com

Veronica Olteanu

Human Resources and Communications Director

PORR Romania

T +40 726 308 831

veronica.olteanu@porr.ro

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78588

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78588&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AT0000609607

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.