Lenovo mit Gewinnsprung - PC-Nachfrage erholt

Peking (Reuters) - Gestützt auf eine Erholung der weltweiten PC-Nachfrage hat Lenovo ein überraschend starkes Quartalsergebnis vorgelegt.

Ein weiterer Wachstumstreiber sei der anhaltende Siegeszug Künstlicher Intelligenz (KI), teilte der weltgrößte PC-Hersteller am Donnerstag mit. Daher hätten alle Geschäftsbereiche zum dritten Mal in Folge jeweils zweistellige Wachstumsraten verbucht. Die Infrastruktur-Sparte, die unter anderem KI-Hochleistungsserver anbietet, liege hier mit einem Plus von fast 60 Prozent vorne. Die Umsätze mit Firmensoftware hätten mit 2,3 Milliarden Dollar ein Rekordhoch erreicht.

Die Konzernerlöse legten im abgelaufenen Quartal um 20 Prozent zu und lagen mit 18,8 Milliarden Dollar etwa eine Milliarde Dollar über den Markterwartungen. Der Reingewinn verdoppelte sich auf 693 Millionen Dollar und übertraf die Analystenprognosen um fast das Doppelte.

Lenovo hatte im vergangenen Herbst erste Laptops vorgestellt, die für den Einsatz von KI optimiert sind. Daher steigerte der chinesische Konzern seinen Absatz nach Daten des Research-Hauses IDC in den vergangenen Monaten um überdurchschnittliche 4,8 Prozent und erreichte einen weltweiten Marktanteil von 24,5 Prozent. Insgesamt hätten die PC-Verkäufe im Berichtszeitraum um knapp zwei Prozent zugelegt.

Die Lenovo-Aktien reagierten mit einer Achterbahnfahrt auf die Zahlen. Sie stiegen an der Hongkonger Börse zunächst um knapp fünf Prozent auf 13,18 Hongkong-Dollar, den höchsten Wert seit fast zehn Jahren. Einsetzende Gewinnmitnahmen drückten die Papiere anschließend sieben Prozent ins Minus. Das war der größte Tagesverlust seit etwa fünf Monaten. In den vergangenen drei Wochen hatten die Titel zeitweise fast 50 Prozent zugelegt.

