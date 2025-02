Alibaba Group (ADS) - Kommt ins Laufen!

„Kleiner Boden, großer Boden“ titelten wir zuletzt in Bezug auf die Alibaba-Aktie (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 12. Februar). Dieses Szenario bewahrheitet sich jetzt. Schließlich sorgt der Spurt über die Hochpunkte bei 118/120/124 USD für den Abschluss eines zweiten, noch größeren Doppelbodens (siehe Chart). Abgeleitet aus der Höhe der unteren Umkehrformation ergibt sich nun ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 50 USD. Interessanterweise ist dieses Kurspotenzial ausreichend, um perspektivisch die horizontalen Barrieren bei knapp 170 USD ins Visier zu nehmen. Rückenwind kommt aktuell von Seiten der trendfolgenden Indikatoren MACD und Aroon, die beide gerade synchron ein neues Einstiegssignal generiert haben. Apropos MACD: Der Trendfolger ist in allen von uns betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) aktuell freundlich zu interpretieren. Chart-und Markttechnik geben gegenwärtig also „grünes Licht“. Um die bisher aufgelaufenen Gewinne zu sichern, kann der Stopp auf das Niveau des oberen Bollinger Bandes (akt. bei 125,91 USD) bzw. die Ausbruchsmarken bei 124 USD nachgezogen werden.

Alibaba Group (ADS) (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Alibaba Group (ADS)

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

