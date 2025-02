Bitcoin erholt sich weiter - 100.000 US-Dollar im Blick

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Freitag erneut zugelegt. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung stieg auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf rund 99.500 US-Dollar. Am Morgen hatte der Bitcoin nur knapp über 98.000 Dollar notiert.

Am Dienstag war der Bitcoin noch auf 94.000 Dollar gefallen. Dies war der niedrigste Stand seit Anfang Februar. Die US-Börsenaufsicht SEC steht offenbar kurz davor, ein Verfahren gegen die Kryptobörse Coinbase einzustellen. Das Verfahren lief seit 2023 und belastete das Unternehmen und die Branche. Dies ist die Abkehr von der Politik des ehemaligen SEC-Vorsitzenden Gary Gensler, der die Branche stark regulieren wollte. Ein ähnliches Verfahren gegen Biance wurde bereits ausgesetzt.

Die Bitcoin-Euphorie kommt anscheinend wieder zurück. Diese war zuletzt etwas gedämpft worden. Der neue US-Präsident Donald Trump hatte eine Deregulierung des Marktes und die Einführung strategischer Bitcoin-Reserven in Aussicht gestellt - bisher allerdings kaum geliefert. Kurz vor der Amtseinführung von Trump im Januar war der Bitcoin noch auf einen Rekordstand von 109.400 Dollar gestiegen./jsl/jkr/he