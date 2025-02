Original-Research: MS Industrie AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG 21.02.2025 / 11:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.02.2025 Kursziel: 2,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA MS Industrie 2.0 - Markterholung und interne Optimierungen deuten auf zeitnah positive Ergebnisse hin Wir haben jüngst an einem virtuellen Round Table der MS Industrie AG teilgenommen, bei dem der Vorstand Dr. Andreas Aufschnaiter über die strategische Positionierung des Konzerns berichtet und einen vielversprechenden langfristigen Ausblick gegeben hat. Dieselantrieb bei LKWs weiter dominant, Markterholung erkennbar: Das Kerngeschäft rund um das Segment XTEC dürfte in 2024 Umsatzerlöse i.H.v. rund 140 Mio. EUR erzielt haben (Vj.: 169,8 Mio. EUR). Der markante Rückgang ist den geringeren Abrufen großer LKW-Kunden geschuldet. So sanken laut ACEA in 2024 die Verkäufe schwerer LKW in der EU um 8,5% yoy, MSAG-Großkunde Daimler meldete gruppenweit sogar ein Minus von knapp 12,5% yoy. Nach wie vor dominant ist der Dieselantrieb, der EU-weit einen Marktanteil von 95,1% erzielte, während E-Trucks unverändert auf 2,3% kamen und bei Daimler Truck sogar nur 0,9% der Verkäufe ausmachten. Die schwache LKW-Konjunktur belastete bei MS Industrie vor allem das zweite Halbjahr 2024 und dürfte auch zum Jahresstart 2025 noch zu im yoy-Vergleich rückläufigen Erlösen führen. Allerdings sieht der Vorstand seit Ende letzten Jahres eine 'Trendwende' hinsichtlich der avisierten Abrufzahlen der OEMs für die jeweils folgenden 6 Monate. Für Q1/25 wurde aufgrund des kundenseitig nun weitgehend abgeschlossenen Lagerabbaus eine Umsatzsteigerung von 11% gegenüber dem Durchschnitt des H2/24 avisiert. Ausbau des Geschäfts abseits Powertrain: Produkte für LKW-Dieselantriebe machen heute noch ca. 70% des XTEC-Umsatzes aus, diese können aber baugleich auch bei der H2-Warmverbrennung zum Einsatz kommen. Auf Basis des hohen technischen Know-hows für die Fertigung hochpräziser Metallbauteile, modernster Automatisierung sowie der Fähigkeit, die in der Industrie immer wichtiger werdenden Dokumentationspflichten von Kunden und Aufsichtsbehörden zu erfüllen (sog. Traceability), fokussiert sich MS Industrie zunehmend auf die Erschließung neuer Geschäftsfelder wie MedTech oder Aviation. Das Geschäft abseits Powertrain soll bis 2030 einen Erlösanteil von rund 50% inne haben. Schon allein das heutige 'booked business' von XTEC bietet MSAG jedoch bis 2030 eine hohe Visibilität mit Erlösen von >150 Mio. EUR p.a., die mit EBITDA-Margen von 9-10% einhergehen sollten. Für 2025 liegt die avisierte EBITDA-Marge mit ca. 7% aber unter unserer Erwartung, sodass wir die kurzfristigen Prognosen etwas senken. Investitionszyklus abgeschlossen, Immobilienveräußerung geplant: Demgegenüber liegt auch der für 2026 ff. avisierte CAPEX-Bedarf mit einer Basishöhe von ca. 2 Mio. EUR p.a. (Ø2020-2024e: 11,6 Mio. EUR) unter unseren bisherigen Planzahlen (Ø2025-2027e alt: 3,5 Mio. EUR), was das Cashflow-Profil wiederum begünstigt. Darüber hinaus stellte der Vorstand einen Verkauf der zwei als 'Non-Strategic-Assets' betitelten Immobilien in Webberville (USA; an Gnutti vermietet) und Zittau in Aussicht, deren Marktwert auf in Summe 12 Mio. EUR beziffert wurde. Die Call/Put-Option zur Veräußerung der 49%-Beteiligung an MS Ultrasonic ist frühestens 2027 (Put) bzw. 2028 (Call) ausführbar. Fazit: Bei MS Industrie sollte sich die Profitabilität ab H2 wieder spürbar verbessern und auch strategisch hat der Vorstand die Weichen u.E. richtig gestellt. Dies dürfte der deutlich unter Buchwert notierenden Aktie in Kürze neuen Schwung verleihen, sodass wir das Rating 'Kaufen' und unser Kursziel von 2,00 EUR bekräftigen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31825.pdf