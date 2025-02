Dax hat kurzfristig weiteres Erholungspotenzial

Dax-Widerstand: 22.950 22.600 Dax-Unterstützung: 22.248 22.200

Dax-Rückblick:

Das charttechnische Fazit der jüngsten Betrachtung zum Dax vom vergangenen Freitag ("Dax erreicht Korrekturziel auf der Unterseite - Kommt ein Rebound?") lautete wie folgt:

Mit dem Erreichen des Bereichs 22.200/400 Punkte wurde das Minimalziel auf der Unterseite für die avisierte Korrektur erreicht. Die mittelfristige Aufwärtstrendlinie im Stundenchart hält bislang heute. Entsprechend ist - ausgehend vom aktuellen Kursniveau - zunächst wieder mit Avancen der Käuferseite zu rechnen Richtung 22.500/600 Punkte.

Der Index startete nach der Bundestagswahl höher in den Handel, konnte die 22.500er-Marke jedoch bislang noch nicht ganz zurückerobern. Nach der positiven Eröffnung wurde das Gros der Aufwärts-Kurslücke am Morgen zunächst wieder geschlossen, bevor die Käufer erneut das Kommando übernahmen.

Dax-Ausblick:

Der Bereich des bisherigen Tagestiefs bei 22.248 Punkten ist kurzfristig die entscheidende Unterstützungsmarke. So lange diese Marke nicht wieder per Stundenschlusskurs unterboten wird, haben die Käufer weiter die Chance auf eine technische Gegenbewegung in den Bereich 22.550 bis 22.650 Punkte.

Sollte auch diese Zone überwunden werden können, würde das Allzeithoch aus der Vorwoche wieder auf die Agenda der Händler rücken. Unterhalb von 22.248 Punkten droht hingegen ein Rücksetzer unter 22.000 Punkte.