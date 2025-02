IRW-News: Loop Industries, Inc: Loop Industries, Hyosung TNC und Pleatsmama arbeiten zusammen, um mit der Infinite Loop(TM)-Textil-zu-Textil-Recycling-Technologie Pionierarbeit im Bereich der Kreislaufmode zu leisten

IRW-PRESS: Loop Industries, Inc: Loop Industries, Hyosung TNC und Pleatsmama arbeiten zusammen, um mit der Infinite Loop(TM)-Textil-zu-Textil-Recycling-Technologie Pionierarbeit im Bereich der Kreislaufmode zu leisten

- Loop Industries lieferte 100 % recycelte Polyesterchips in Neuwarequalität, die aus minderwertigen Textilabfällen gewonnen wurden.

- Hyosung TNC verwandelte die Loop-Polyesterchips in hochleistungsfähiges, gezogenes Texturgarn.

- Pleatsmama fertigte stilvolle, umweltfreundliche Handtaschen, die die Prinzipien des zirkulären Designs betonen.

Montreal, QC / Access Newswire / 23. Februar 2025 / Loop Industries, Inc. (NASDAQ:LOOP) (Loop), ein Unternehmen für saubere Technologien, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Kreislaufmode durch die Herstellung von 100 % recyceltem Polyethylenterephthalat (PET) und Textil-zu-Textil-Polyesterfasern (T2T) zu beschleunigen, gab heute die Zusammenarbeit mit zwei Partnern bekannt: Hyosung TNC (Hyosung), einem Anbieter von Komplettlösungen für nachhaltige Textilien, und Pleatsmama, einer nachhaltigen Modemarke, die gemeinsam mit Loop 100 % recyceltes, gezogenes, texturiertes Garn für Handtaschen in limitierter Auflage herstellen werden. Das Garn wurde aus dem von Loop hergestellten Polyester in Neuwarequalität hergestellt, das mithilfe der Infinite Loop-Textil-zu-Textil-Recyclingtechnologie aus minderwertigen gemischten Polyester-Textilabfällen als Ausgangsmaterial gewonnen wird.

Hyosung nutzte sein Know-how im Bereich neuartiger Materialien, um das Garn zu spinnen und so eine erstklassige Qualität und Verarbeitung zu gewährleisten, während Pleatsmama das Garn in stilvolle, nachhaltige Handtaschen verwandelte. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Potenzial der Kreislaufmode und innovativer Recyclingtechnologien, Nachhaltigkeit in allen Branchen voranzutreiben.

Die T2T-Polyesterfaser von Loop ist für ihre Eigenschaften in Neuwarequalität bekannt und lässt sich nahtlos in bestehende Lieferketten und Fertigungsprozesse integrieren, und zwar ohne Abstriche bei Qualität oder Ästhetik. Der Polyester bietet auch erhebliche Umweltvorteile, da er die Treibhausgasemissionen um bis zu 80 % reduziert und bis zu 91 % weniger nicht erneuerbare Primärenergie im Vergleich zur Herstellung von Neuware-Polyester aus fossilen Brennstoffen benötigt1.

Polyester, die weltweit am häufigsten verwendete Faser, macht etwa die Hälfte des Textilmarktes aus und hat 2023 ein Volumen von schätzungsweise 71 Millionen Tonnen erreicht. Dies stellt eine große Herausforderung dar, da Polyesterfaserabfälle nicht für traditionelle mechanische Recyclingverfahren geeignet sind und oft auf Deponien landen oder verbrannt werden. Die Infinite Loop-Technologie bietet eine Lösung, bei der selbst Polyesterabfälle mit dem geringsten Wert, unabhängig von Farbe oder Materialzusammensetzung, zu 100 % recyceltem Polyester in Neuwarequalität recycelt werden. Dieser geschlossene Kreislauf bietet eine nachhaltige Alternative für die Textilindustrie, die das wachsende Problem des Textilabfalls angeht und gleichzeitig eine außergewöhnliche Qualität und Funktionalität beibehält.

Die Zusammenarbeit mit Loop Industries und unserem Markenpartner Pleatsmama ist ein bedeutender Meilenstein in unseren Bemühungen, unsere Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen und Lösungen zu finden, die sowohl der heutigen als auch zukünftigen Generationen zugutekommen, sagte Chihyung Kim, CEO von Hyosung TNC. Wir bewundern Loop für seine hohe Qualität und seine Fähigkeit, Textilabfälle von Mülldeponien und Verbrennungsanlagen fernzuhalten und gleichzeitig die Abhängigkeit von neuem Polyester durch die Minimierung der Rohstoffgewinnung zu reduzieren.

Die Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Hyosung und Pleatsmama zeigt das Potenzial unserer Infinite Loop-Technologie für den Übergang von linearer zu zirkulärer Mode, so der Vice President of Sales and Business Development von Loop, Giovanni Catino. Durch die Umwandlung von minderwertigen gemischten Polyester-Textilabfällen in neuwertigen Polyester lösen wir nicht nur das drängende Problem der Textilabfälle, sondern ermöglichen es Unternehmen auch, Premiumprodukte mit einer geschlossenen Kreislauflösung anzubieten, die sowohl Qualitäts- als auch Umweltstandards erfüllt.

1Die von Franklin Associates, einem Geschäftsbereich von ERG, durchgeführte Lebenszyklusanalyse von Loop GEN II Infinite Loop France vergleicht ein kg Loop-PET mit einem kg Virgin-PET. Die CO2-Einsparungen werden mit der Produktion von Virgin-PET aus fossilen Brennstoffen und der Vermeidung der Verbrennung von Abfällen als Rohstoff verglichen.

Über Loop Industries

Loop Industries ist ein Technologieunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den weltweiten Trend hin zu nachhaltigen PET-Kunststoff- und Polyesterfasern und weg von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu unterstützen. Loop Industries verfügt über eine patentierte und geschützte Technologie, mit der Abfälle aus PET-Kunststoff und Polyesterfasern ohne oder mit geringem Wert, einschließlich Plastikflaschen und -verpackungen, Teppiche und Textilien jeglicher Farbe, Transparenz oder Beschaffenheit und sogar durch Sonne und Salz zersetzte Meereskunststoffe in ihre Grundbausteine (Monomere) depolymerisiert werden. Die Monomere werden gefiltert, gereinigt und polymerisiert, um daraus neues Loop-PET-Harz herzustellen, das für die Verwendung in lebensmittelechten Verpackungen und Polyesterfasern geeignet ist und unseren Kunden ermöglicht, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Loop-PET-Kunststoffe und Polyesterfasern können unendlich oft recycelt werden, ohne an Qualität einzubüßen. So kann der Kunststoffkreislauf erfolgreich geschlossen werden. Loop Industries leistet einen Beitrag zum weltweiten Trend in Richtung Kreislaufwirtschaft, indem es Plastikmüll reduziert und Kunststoffabfälle für eine nachhaltige Zukunft wiederverwertet.

Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NASDAQ Global Market unter dem Symbol LOOP notiert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.loopindustries.com.

Folgen Sie Loop auf X: @loopindustries, Instagram: loopindustries, Facebook: Loop Industries und LinkedIn: Loop Industries

Über Hyosung TNC

Hyosung TNC ist ein Anbieter von Komplettlösungen für nachhaltige Textilien, der erstklassige Produkte herstellt und der Textilindustrie kontinuierliche Innovationen bietet. Hyosung ist gemessen am Marktanteil der weltweit größte Hersteller von Spandex und bietet unter seinen Marken CREORA® Spandex und regenTM das breiteste Sortiment an Stretchfasern, das auf außergewöhnlicher Technologie und Qualität basiert. Die Spezialnylon- und Polyesterprodukte von Hyosung bieten funktionale und nachhaltige Faserlösungen, die für den dynamischen Textilmarkt von heute unerlässlich sind. Das Unternehmen ist stolzes Mitglied von Textile Exchange auf Partnerebene und Mitglied von Ocean Network. Besuchen Sie unseren Blog unter blog.hyosungtnc.com, um Informationen über die neuesten Trends, Veranstaltungen und Produktupdates zu erhalten. Hyosung ist auch auf Instagram @hyosung_textiles und auf LinkedIn unter Hyosung Performance Textiles zu finden.

Über Pleatsmama

Pleatsmama: Für einen schönen und nachhaltigen Lebensstil

Pleatsmama präsentiert einen Lebensstil, der Schönheit und Nachhaltigkeit vereint. Durch die Verwendung umweltfreundlicher Materialien, die keinen Abfall erzeugen, stellt die Marke modische Produkte für bewusste Verbraucher her, die Rücksicht auf die Umwelt und sich selbst nehmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß der Definition im U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solchen Aussagen können die Wörter beabsichtigt, kann, wird, plant, erwartet, antizipiert, sollte, könnte, projiziert, prognostiziert, schätzt, zielt ab, glaubt, hofft, potenziell oder fortsetzen sowie die Verneinung dieser Begriffe oder ähnliche Wörter vorangestellt sein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen über Loops Marktchancen, seine Wachstumsstrategien, Pläne für die Verwendung der Erlöse, die Fähigkeit, seine Fähigkeiten zu verbessern und zu erweitern und sich um zusätzliche Finanzierungen zu bemühen, sowie Pläne für zukünftiges Wachstum und zukünftige operative Betriebe, einschließlich der Expansion in Europa und der Weiterentwicklung des Joint Ventures in Indien. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, sondern basieren auf bestimmten Annahmen und unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Loop liegen und nicht vorhergesagt oder quantifiziert werden können. Folglich können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit: (i) unserer Fähigkeit, unsere Technologie und Produkte zu vermarkten, (ii) dem Status unserer Beziehungen zu unseren Partnern, (iii) der Entwicklung und dem Schutz unseres geistigen Eigentums und unserer Produkte, (iv) dem Wettbewerb in der Branche, (v) unserem Bedarf an und unserer Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel im Verhältnis zu unseren aktuellen und zukünftigen finanziellen Verpflichtungen zu erhalten, (vi) unserer Fähigkeit, als Unternehmen weiterzubestehen, ((vii) der Konstruktion , die Vergabe von Aufträgen und der Bau unserer Produktionsanlagen, (viii) unsere Fähigkeit, unsere Produkte zu skalieren, herzustellen und zu verkaufen und unsere Technologie zu lizenzieren, um Einnahmen zu erzielen, (ix) unser geplantes Geschäftsmodell und unsere Fähigkeit, es umzusetzen, (x) unsere Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten oder die Abschlussbedingungen in Bezug auf eine unserer geplanten Partnerschaften zu erfüllen, (xi) unsere Joint-Venture-Projekte und unsere Fähigkeit, bestimmte Ausgaben in Verbindung mit diesen, (xii) nachteilige Auswirkungen auf das Geschäft und den operativen Betrieb des Unternehmens infolge einer verstärkten behördlichen, medialen oder finanzberichterstattungsbezogenen Prüfung, Praktiken, Gerüchten oder anderweitig, (xiii) Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie z. B. Krankheitsepidemien, die zu einem eingeschränkten Zugang zu den Kapitalmärkten, Unterbrechungen der Lieferkette und staatlich verordneten Geschäftsschließungen führen können, (xiv) Kriege, regionale Spannungen und wirtschaftliche oder andere Konflikte, die sich auf die Marktstabilität und unser Geschäft auswirken könnten; (xv) die Auswirkungen der anhaltenden weltweiten makroökonomischen Unsicherheit und ihrer Folgen, einschließlich Inflation, Marktvolatilität und Schwankungen bei Wechselkursen und Zinssätzen, (xvi) das Ergebnis von Untersuchungen der Securities and Exchange Commission (SEC) oder Sammelklagen, die gegen uns eingereicht wurden, (xvii) unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter und Berater einzustellen und/oder zu halten, (xviii) andere Ereignisse oder Umstände, auf die wir wenig oder keinen Einfluss haben, und (xix) andere Faktoren, die im Jahresbericht von Loop auf Formular 10-K für das am 29. Februar 2024 endende Geschäftsjahr, der bei der SEC eingereicht wurde, und in den nachfolgenden Einreichungen von Loop bei der SEC erörtert werden. Detailliertere Informationen über Loop und die Risikofaktoren, die sich auf die Realisierung zukunftsgerichteter Aussagen auswirken können, sind in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Loop enthalten. Investoren und Wertpapierinhaber werden aufgefordert, diese Dokumente kostenlos auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov zu lesen. Loop übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations:

Kevin C. O'Dowd, Investor Relations

Loop Industries, Inc.

+1 617-755-4602

kodowd@loopindustries.com

Medienanfragen:

info@loopindustries.com

Quelle: Loop Industries, Inc.

