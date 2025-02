Das charttechnische Fazit der gestrigen Betrachtung zum Dax lautet wie folgt:

Der Bereich des bisherigen Tagestiefs bei 22.248 Punkten ist kurzfristig die entscheidende Unterstützungsmarke. So lange diese Marke nicht wieder per Stundenschlusskurs unterboten wird, haben die Käufer weiter die Chance auf eine technische Gegenbewegung in den Bereich 22.550 bis 22.650 Punkte.