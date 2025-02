Dem Erholungsversuch des Dax geht am Dienstag bereits wieder etwas die Luft aus. Rund eine Stunde vor dem Handelsbeginn signalisierte der X-Dax ein Minus von 0,5 Prozent auf 22.322 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax bei 22.935 Punkten seine Rekordjagd zunächst beendet. Das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 wird am Dienstag mit einem Abschlag von 0,4 Prozent erwartet.

Nach der ersten Erleichterung über den Ausgang der Bundestagswahl stehen nun die schwierigen Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Regierung im Fokus. Auch die insgesamt schwachen Vorgaben aus Übersee sorgen für Zurückhaltung.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

In der Berichtssaison veröffentlichte der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) Jahreszahlen und Ausblick. "Besser als erwartet", lautete dazu die Einschätzung eines Händlers. Auf Tradegate gewannen die Titel vorbörslich 2,6 Prozent zum Xetra-Schluss.

Zu den Zahlen und Prognosen von Heidelberg Materials sagte ein Börsianer, sie seien solide, aber wohl nicht gut genug, um weitere Gewinnmitnahmen zu vermeiden. Die Papiere des Baustoffkonzerns gaben auf Tradegate um 2,8 Prozent nach.

Der Online-Broker Flatexdegiro setzte sich überraschend ambitionierte Mittelfristziele bis 2027. Sie lägen deutlich über den Erwartungen, hieß es von Goldman Sachs. Die Aktien gewannen auf Tradegate Prozent.

Rheinmetall streben in Richtung der Kursmarke von 1000 Euro mit einem vorbörslichen Plus auf Tradegate von 2,2 Prozent. Hier treiben weiter Erwartungen in puncto deutlich steigender Verteidigungsausgaben Deutschlands und der EU.

Thyssenkrupp legten um 2,6 Prozent zu. Weiter für Fantasie sorgt eine mögliche Abspaltung des Marine-Geschäfts.

Wall Street kaum erholt

Die US-Aktienmärkte haben sich am ersten Handelstag der neuen Börsenwoche nicht von ihrem jüngsten Kursrutsch erholt. Nun dürften die Geschäftszahlen des Halbleitergiganten Nvidia in den Fokus rücken, die am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlicht werden.

Asiens Börsen geschwächt

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag nachgegeben. Die nur zaghafte Erholung an den US-Märkten nach dem Dämpfer am Freitag bremste.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.237 - 1,39 Prozent Hang Seng 22.991 - 1,50 Prozent CSI 300 3.924 - 1,13 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Future 132,09 + 0,20 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,469 + 0,41 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,376 - 0,39 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0478 + 0,12 Prozent USD / JPY 149,72 - 0,01 Prozent EUR / JPY 156,87 + 0,12 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 75,12 USD + 0,34 USD WTI 71,13 USD + 0,43 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RENK AUF 33,30 (33,00) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 98 (89) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 8,50 (5,50) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 14 (12,50) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SCHOTT PHARMA AUF 22,93 (26,34) EUR - 'HOLD'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR THALES AUF 175 (173) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT H&M AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 145 SEK

- BERENBERG STARTET MORTGAGE ADVICE BUREAU MIT 'BUY' - ZIEL 1150 PENCE

- BERNSTEIN HEBT SUBSEA 7 AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 231 (214) NOK

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SAIPEM AUF 3,54 (3,32) EUR - 'OUTPERFORM'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 300 (280) EUR - 'OUTPERFORM'

- BERNSTEIN SENKT MONCLER AUF 'MARKET-PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 65 (60) EUR

- DEUTSCHE BANK RES. SENKT JUST EAT TAKEAWAY AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 20,30(16)EUR

- DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTET VOLVO CAR MIT 'HOLD' - ZIEL 22 SEK

- GOLDMAN SENKT B&M AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 310 (430) PENCE

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 14,20 (12,30) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 7,10 (6) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT JUST EAT TAKEAWAY AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 20,30 (22,50) EUR

- JPMORGAN HEBT SOCIETE GENERALE AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 46 (29) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ORANGE AUF 16,20 (15) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SETZT ORANGE AUF 'ANALYST FOCUS LIST' - ERSETZEN BT GROUP

- MORGAN STANLEY HEBT B&M AUF 'EQUAL-WEIGHT'

- ODDO BHF STARTET ARYZTA AG MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 2,40 CHF

Termine Unternehmen

06:30 CHE: PSP Swiss Property, Jahreszahlen

07:00 CHE: SIG Group, Jahreszahlen

07:00 DEU: Uniper, Jahreszahlen (8.30 h Analystenkonferenz, 11.00 h Bilanz-Pk)

07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 14.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen (11.00 h Pressekonferenz)

07:00 CHE: SIG Group, Jahreszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen Bank International, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen

08:00 DEU: Flatexdegiro, Jahreszahlen (9.00 h Pk)

08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen

10:30 DEU: DZ Bank, Bilanz-Pk zum Geschäftsjahr 2024, Frankfurt/M.

10:30 DEU: Rotkäppchen-Mumm, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Deutsche Bundesbank, Bilanz-Pk

12:00 USA: Home Depot, Q4-Zahlen

14:00 USA: American Tower, Q4-Zahlen

17:00 USA: Apple, Hauptversammlung

18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen

22:00 CHE: Alcon, Jahreszahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen

ITA: Saipem, Jahreszahlen

USA: PayPal, Investor Day

USA: Intuit, Q2-Zahlen

USA: First Solar, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 1/25

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 1/25 (endgültig)

08:00 DEU: BIP Q4/24 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Privatkonsum Q4/24

08:00 DEU: Staatsausgaben Q4/24

08:00 DEU: Kapitalanlage Q4/24

10:00 POL: Arbeitslosenquote 1/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: FHFA-Hauspreisindex 12/24

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 2/25

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 2/25

