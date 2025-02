EQS-News: Eckert & Ziegler stellt Geschäftskontinuität nach Cyberangriff sicher

EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Eckert & Ziegler stellt Geschäftskontinuität nach Cyberangriff sicher



25.02.2025

Berlin, 25. Februar 2025. Nach dem Angriff auf die IT-Infrastruktur der Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) Anfang Februar können die Geschäfte der Unternehmensgruppe in den meisten Bereichen weiterlaufen. Vereinzelt gibt es aufgrund der schrittweisen Wiederherstellung an der ein oder anderen Stelle noch Einschränkungen. Seit dieser Woche sind alle wesentlichen Kernsysteme wieder in Betrieb genommen. An einigen Stellen wurden Übergangslösungen implementiert, um allen Geschäftspartnern wieder die vollen Serviceleistungen anzubieten.



„Unsere Produktion läuft weiter, und wir können unsere Kunden beliefern. Dafür haben wir in den letzten Wochen einige digitale Prozesse vorübergehend auf manuelle Prozesse umgestellt“, erläutert Dr. Harald Hasselmann, Vorstandsvorsitzender der Eckert & Ziegler SE.



Eckert & Ziegler verpflichtet sich weiterhin, die höchsten Standards für Sicherheit und Integrität einzuhalten und dankt seinen Patienten, Kunden und Partnern für ihre Geduld und ihr Verständnis während dieses Vorfalls.



„Ich danke allen Beteiligten für den enormen Einsatz in den letzten Wochen. Ein besonderer Dank geht an unsere Kolleginnen und Kollegen der IT, die ihr Bestes geben, um uns so schnell wie möglich wieder voll arbeitsfähig zu machen. Unsere Geschäftspartner bitten wir weiterhin um Verständnis und Geduld, wenn es derzeit noch zu temporären Verzögerungen oder Einschränkungen in der Kommunikation kommt“, so Dr. Harald Hasselmann.



Der Vorstand erwartet zum jetzigen Zeitpunkt keine wesentlichen Beeinträchtigungen des Geschäfts.



Kontakt:

Eckert & Ziegler SE

Karolin Riehle

Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10

13125 Berlin

Tel. +49 30 94 10 84-138

Tel. +49 174 1785889

ir@ezag.com

www.ezag.com

