EQS-PVR: Vossloh Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Vossloh Aktiengesellschaft

Vossloh Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



25.02.2025 / 11:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Gemäß §43 Abs. 1 WpHG teilte uns die Heinz Hermann Thiele Familienstiftung mit Schreiben vom 19.02.2025, uns zugegangen am 21.02.2025, mit Bezug auf die Stimmrechtsmitteilung gem. §§ 33, 34 WpHG vom 09.12.2024, korrigiert am 12.12.2024, bezüglich der am 06.12.2024 erfolgten Überschreitung der Schwellen von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% und 50% der Stimmrechte an der Vossloh Aktiengesellschaft („Gesellschaft“) durch Zurechnung über die unter Ziffer 8 der Anlage zur Stimmrechtsmitteilung aufgeführten Gesellschaften folgendes mit:

Ziele des Erwerbs der Stimmrechte (§43 Abs. 1 Sätze 1 und 3 WpHG)

Die indirekte Beteiligung der Meldepflichtigen an der Gesellschaft wird der Meldepflichtigen infolge des Vollzugs eines Vermächtnisses des verstorbenen Heinz Hermann Thiele und dem damit verbundenen Erwerb von Anteilen an der Stella Vermögensverwaltungs GmbH und der TIB Vermögens- und Beteiligungsholding GmbH zugerechnet. Der mittelbare Erwerb der Stimmrechte an der Gesellschaft durch die Meldepflichtige dient dazu weder der Umsetzung strategischer Ziele noch der Erzielung von Handelsgewinnen.

Die Meldepflichtige beabsichtigt derzeit nicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate direkt oder indirekt weitere Stimmrechte an der Gesellschaft durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. Die Meldepflichtige verfolgt aber die Marktentwicklung sowie die Entwicklung der Gesellschaft und möchte die Erlangung weiterer Aktien bzw. Stimmrechte an der Gesellschaft innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht ausschließen.

Die Meldepflichtige strebt derzeit, abgesehen von der Ausübung ihres Stimmrechts in der Hauptversammlung, keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorganen der Gesellschaft an.

Die Meldepflichtige strebt derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft an, insbesondere nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik.

Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte verwandten Mittel (§43 Abs. 1 Satz 4 WpHG)



Für den Erwerb der Stimmrechte wurden weder Eigen- noch Fremdmittel verwendet. Der (mittelbare) Erwerb erfolgte in Folge der Erfüllung eines Vermächtnisses.