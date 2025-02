EQS-News: MPC Capital präsentiert vorläufige Zahlen für 2024 am oberen Ende der Guidance und gibt einen Ausblick auf weiteres profitables Wachstum in 2025

EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Assets under Management (AuM): Anstieg von EUR 4,1 Mrd. auf EUR 5,1 Mrd.

Umsatz: Anstieg um 13% auf EUR 43,0 Mio. getrieben durch starken Dealflow und Wachstum im maritimen Service-Bereich

Ergebnis vor Steuern (EBT): Steigerung auf EUR 24,5 Mio., unterstützt durch AuM-Wachstum und starke Co-Investment-Performance

Dividendenvorschlag: EUR 0,27 pro Aktie, Ausschüttungsquote von 57%

Starke Aussicht für 2025: Weiteres profitables Wachstum mit einem Umsatz zwischen EUR 43 Mio. und EUR 45 Mio. und einem EBT zwischen EUR 25 Mio. bis EUR 30 Mio. erwartet

Hamburg, 27. Februar 2025 – Der Investment und Asset Manager MPC Capital AG (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) berichtet heute über seine vorläufigen ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2024. Mit einem geschärften strategischen Fokus auf die Bereiche Maritime und Energy Infrastructure konnte MPC Capital die Expansion seiner Service- und Investment-Aktivitäten vorantreiben und gleichzeitig die Gesamtprofitabilität steigern.

Constantin Baack, CEO der MPC Capital AG, kommentiert: „Mit einem soliden Umsatzwachstum und starken Co-Investment-Erträgen war 2024 ein weiteres ausgezeichnetes Jahr für MPC Capital. Das Wachstum der Assets under Management verbunden mit einer verbesserten Profitabilität bestätigen, dass unsere Strategie und unsere Wachstumsambitionen greifen. Dank einer gut diversifizierten Projektpipeline, einer hohen Ertragsvisibilität und einer soliden finanziellen Basis ist MPC Capital gut positioniert, um 2025 weiteres profitables Wachstum zu erzielen.“

Starke Performance in allen Erlösströmen

Der Gesamtumsatz stieg um 13% von EUR 37,9 Mio. im Jahr 2023 auf EUR 43,0 Mio. im Jahr 2024. Die Management Fees erhöhten sich um 14% auf EUR 34,8 Mio. (2023: EUR 30,5 Mio.), im Wesentlichen aufgrund des im zweiten Quartal 2024 abgeschlossenen Erwerbs von Zeaborn Ship Management. Die Transaction Fees beliefen sich 2024 auf EUR 6,2 Mio. und lagen damit leicht unter dem Vorjahresniveau (2023: EUR 7,0 Mio.). Die wiederkehrenden Management Fees beliefen sich somit auf 81% der Gesamtumsätze, was die hohe Visibilität und Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells unterstreicht.

Neben der soliden Entwicklung sowohl der wiederkehrenden Management Fees als auch der Transaction Fees verzeichnete MPC Capital eine starke Performance seines Co-Investment-Portfolios. Im Jahr 2024 profitierte MPC Capital sowohl von laufenden Dividenden aus seinen langfristigen Beteiligungen, einschließlich MPC Container Ships ASA, als auch von Erlösen aus dem Exit von Co-Investments, einschließlich der Erträge aus der Entwicklung einer Neubauserie.

Deutliche Verbesserung des Vorsteuergewinns gegenüber 2023

Höhere wiederkehrende Management Fees, solide Transaction Fees und starke Erträge aus dem Co-Investment-Portfolio führten zu einem deutlichen Anstieg des Ergebnisses vor Steuern (EBT) um 27% von EUR 19,3 Mio. im Vorjahr auf EUR 24,5 Mio. im Jahr 2024. Damit lag das EBT am oberen Ende der Prognosespanne (EUR 23 Mio. bis EUR 25 Mio.). Das Nettoergebnis verbesserte sich von EUR 13,1 Mio. auf EUR 16,8 Mio., was zu einem Ergebnis je Aktie von EUR 0,48 führte (2023: EUR 0,37).

Diese Verbesserung der Profitabilität wurde trotz einer nicht wiederkehrenden Erhöhung von Personalaufwendungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen erreicht, die im Zusammenhang mit der Übernahme und Integration von Zeaborn Ship Management im Jahr 2024 standen.

Solide Bilanz unterstützt Wachstumsstrategie

MPC Capital verfügt über eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 81% (31. Dezember 2023: 85%) und einer Cash-Position von EUR 33,2 Mio. (31. Dezember 2023: EUR 61,1 Mio.). Diese Kapitalstärke ermöglicht es MPC Capital, seine Investment- und Service-Aktivitäten auf Basis der geschärften Strategie weiter auszubauen und das profitable Wachstum voranzutreiben.

Der Marktwert des Co-Investment-Portfolios von MPC Capital belief sich zum 31. Dezember 2024 auf etwa EUR 155 Mio. und überstieg damit den Buchwert von EUR 96 Mio. deutlich. Diese Bilanzreserven und die starken realisierten Erträge von 28% (IRR) seit Einführung der Co-Investment-Strategie unterstreichen die Reife und den Erfolg des Co-Investment-Ansatzes von MPC Capital.

Ausgewogene Kapitalallokation mit Ausschüttungsquote von 57%

Angesichts der starken finanziellen Performance im Jahr 2024 beabsichtigt der Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der MPC Capital AG, der Hauptversammlung am 13. Juni 2025 eine Dividende von EUR 0,27 je Aktie vorzuschlagen. Der Vorschlag entspricht einer Ausschüttungsquote von 57% des Nettogewinns und liegt damit über der definierten Dividendenpolitik des Unternehmens, bis zu 50% des Nettogewinns auszuschütten. In den vergangenen Jahren hat MPC Capital kontinuierlich Ausschüttungen vorgenommen, die über der Dividendenpolitik lagen, unterstützt durch starke Cashflows und eine vergleichsweise hohe Liquiditätsposition. Für deutsche Aktionäre ist die Dividende steuerfrei.1

Erhöhung der AuM auf EUR 5,1 Mrd. durch neues Investitionsgeschäft und Wachstum im maritimen Dienstleistungssektor

Die Assets under Management (AuM) lagen zum 31. Dezember 2024 bei EUR 5,1 Mrd. (31. Dezember 2023: EUR 4,1 Mrd.). Insgesamt konnte MPC Capital im Jahr 2024 Assets im Wert von EUR 1,1 Mrd. neu anbinden, von denen rund EUR 0,7 Mrd. auf den Erwerb von Zeaborn Ship Management zurückzuführen sind. Der verbleibende Zuwachs von EUR 0,4 Mrd. resultierte aus einer Reihe von neu initiierten Investitionsprojekten. Exits und Asset-Veräußerungen führten zu Abflüssen von rund EUR 0,4 Mrd. Die positiven Bewertungs- und Währungseffekte lagen bei EUR 0,4 Mrd.

Neben verschiedenen neuen Geschäftsinitiativen in den etablierten Plattformen der Bereiche Maritime und Energy Infrastructure, trat MPC Capital mit einer speziellen Investment-Plattform in den Markt für Offshore-Service-Schiffe ein. In diesem schnell wachsenden Segment der maritimen Infrastruktur, das durch die Expansion der Offshore-Windkapazität getragen wird, sicherte sich MPC Capital den Bau einer Serie von Schiffen, die für den Service und die Unterstützung von Offshore-Windparks konzipiert sind. Das Eigenkapital für den Bau der Neubauserie in Höhe von EUR 70 Mio. konnte bereits erfolgreich von dem Infrastrukturinvestor Eurazeo und einem europäischen Family Office eingeworben werden; MPC Capital beteiligt sich als Co-Investor an der neu gegründeten Investment-Plattform.

Ausblick 2025: Weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum erwartet



MPC Capital blickt trotz geopolitischer und konjunktureller Herausforderungen zuversichtlich auf einen profitablen Wachstumskurs für 2025. Mit einer starken Bilanz und einer klaren Strategie setzt MPC Capital weiterhin auf profitables Wachstum durch gezielte Investitionen und Nutzung von Marktchancen.

MPC Capital sieht Wachstumspotenzial für Maritime und Energy Infrastructure, das durch einen hohen Investitionsbedarf für die Energiewende und die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft getrieben wird: Der Eintritt in den Markt für Offshore-Service-Schiffe im Jahr 2024 und die Erweiterung der Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien in Europa bieten greifbares Wachstumspotenzial. Darüber hinaus verfolgt MPC Capital verschiedene Projekt-Opportunitäten, die den Bedarf an der Erneuerung der Handelsflotte und effizienten Antriebssystemen adressieren.

MPC Capital sieht sich gut positioniert für eine weitere Expansion der maritimen Service-Aktivitäten und beabsichtigt, weitere komplementäre Dienstleistungen zu integrieren, die zusätzliches Wachstumspotential bieten, wie beispielsweise den kürzlichen Erwerb eines strategischen Anteils an dem Performance Manager BestShip.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand:

Konzernumsatz zwischen EUR 43,0 Mio. und EUR 47,0 Mio.

Konzern-Ergebnis vor Steuern (EBT) zwischen EUR 25,0 Mio. und EUR 30,0 Mio.

Webcast



Ein Webcast findet am Donnerstag, den 27. Februar 2025 um 14:00 Uhr CET statt. CEO Constantin Baack und CFO Dr. Philipp Lauenstein werden das Konzernergebnis erläutern und einen ersten Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2025 geben. Der Webcast wird in englischer Sprache abgehalten.

Melden Sie sich hier für den Webcast an: MPC Capital Earnings Call

Der Geschäftsbericht 2024 mit den geprüften Finanzdaten wird am 27. März 2025 veröffentlicht.

Kennzahlen 2024 (vorläufig, ungeprüft)

GuV 2024p 2023 +/- T€ T€ Umsatz 43.033 37.948 +13% davon Management Fees 34.806 30.532 +14% davon Transaction Fees 6.193 7.037 -12% davon übrige 2.034 379 +436% Sonstige betriebliche Erträge 20.223 8.005 +153% Personalaufwand -28.981 -19.779 +47% Sonstige betriebliche Aufwendungen -20.371 -17.534 +16% Ergebnis vor Steuern (EBT) 24.508 19.301 +27% Ergebnis nach Minderheiten 16.813 13.104 +28% Ergebnis je Aktie (€) 0,48 0,37 +28% Dividende je Aktie (€) 0,27 0,27 +0% Bilanz 31.12.2024p 31.12.2023 +/- T€ T€ Bilanzsumme 161.387 152.077 +6% Anlagevermögen 91.350 61.500 +49% davon Finanzanlagen (i.W. Co-Investments) 84.073 56.022 +50% Umlaufvermögen 69.661 90.276 -23% davon Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 33.218 61.140 -46% Eigenkapital 130.690 129.522 +1% Eigenkapitalquote 81,0% 85,2% -4,2pp Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)2 231 169 +62 MA

1 Für deutsche Aktionäre wird die Dividende voraussichtlich nicht steuerpflichtig sein. Steuererstattungen oder Steuergutschriften sind mit der Dividende nicht verbunden. Die deutschen Finanzbehörden betrachten die Ausschüttung jedoch als Minderung der Anschaffungskosten der Aktien für steuerliche Zwecke.

2 Von den ausgewiesenen 231 Mitarbeitern sind 85 Mitarbeiter bei anteilig konsolidierten Joint-Venture-Unternehmen beschäftigt. Bei einer nicht anteiligen Betrachtung hat die MPC Capital-Gruppe 316 Mitarbeiter.

Über MPC Capital (www.mpc-capital.de)



MPC Capital ist ein global agierender Investment und Asset Manager für Infrastrukturprojekte. In den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure initiiert und verwaltet MPC Capital Investmentlösungen für institutionelle Investoren. Dabei zeichnet sich MPC Capital durch maßgeschneiderte Investmentstrukturen, einen exzellenten Projektzugang sowie integrierte Asset Management-Kompetenz aus. Mit über 300 Mitarbeitern verwaltet die MPC Capital-Gruppe Assets under Management (AuM) von rund EUR 5,1 Mrd. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen trägt MPC Capital aktiv zur Finanzierung des Investitionsbedarfs zur Erreichung der globalen Klimaziele bei.

