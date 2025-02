Original-Research: PORR AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: PORR AG - von Montega AG 27.02.2025 / 17:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu PORR AG Unternehmen: PORR AG ISIN: AT0000609607 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.02.2025 Kursziel: 26,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Bau is back - PORR untermauert jüngste Kursrallye mit starkem operativen Ergebnis und vollem Orderbuch PORR hat jüngst vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht, die durch ein operatives Ergebnis am oberen Ende der Zielspanne und einen Rekordauftragsbestand per 31.12. gekennzeichnet sind. [Tabelle] Auftragsbuch kerngesund, Wohnbau kommt zurück: Nachdem PORR nach 9M noch einen markanten Rückgang im Auftragseingang verzeichnet hatte (-9,9% yoy), meldete das Unternehmen auf Gesamtjahressicht nun Neuaufträge i.H.v. 6.846 Mio. EUR (+0,2% yoy). Dies impliziert für Q4 eine Steigerung um knapp 35% yoy. Mit einem Anteil von 55,4% dominiert weiterhin der Tiefbau, während im Industriebau eine Verdoppelung vorlag und laut Unternehmen insbesondere im Heimatmarkt Österreich auch der Wohnbau wieder in Fahrt kommt. Zu den Top-Orders 2024 zählen ein großes Datencenter in Deutschland (Auftragswert ca. 200 Mio. EUR), die Erneuerung der 34 km langen Luegbrücke als Teil der Brenner-Autobahn in Österreich, eine Fabrik für Windkraftteile in Polen sowie der Ausbau der Autobahnumfahrung von Prag in Tschechien. Der Auftragsbestand markierte mit 8.543 Mio. EUR (+1,1% yoy) einen neuen Höchststand zum Jahreswechsel. Profitables Wachstum: Regional betrachtet konnte PORR die Produktionsleistung in allen Märkten steigern, vor allem Rumänien und Österreich entwickelten sich laut Unternehmen stark. Die Umsatzerlöse erhöhten sich gruppenweit um 2,3% yoy auf 6.190,5 Mio. EUR, was für Q4 Erlösen knapp auf Vorjahresniveau entsprach (1.581,6 Mio. EUR; -0,4% yoy) und unsere Prognose leicht unterschritt. Nichtsdestotrotz lag das FY-EBIT mit 158,4 Mio. EUR oberhalb unserer Erwartung (155,1 Mio. EUR). Der deutlich überproportionale und u.a. durch Effizienzsteigerungen getriebene EBIT-Anstieg (+12,9% yoy) bedeutete eine Margensteigerung auf 2,6% (+30 BP yoy). Für das laufende Jahr peilt PORR gemäß der Mittelfristziele eine weitere Steigerung auf 3% an, den konkreten Ausblick legt das Unternehmen Ende März vor. Auf Basis der bekräftigten Dividendenpolitik (Ausschüttungsquote: 30-50%) rechnen wir mit einem Dividendenvorschlag i.H.v. 0,80 EUR, was einer Dividendenrendite von 3,5% entspräche. Baukrise ade: Nach zwei Jahren der Rezession prognostiziert EUROCONSTRUCT für den EU-Raum in 2025 wieder ein Wachstum der Bauleistung um 0,6% yoy (2024e: -2,4% yoy). Mit Ausnahme Deutschlands (2025e: -1,0%) gilt diese Wachstumserwartung auch für PORRs Kernmärkte Österreich (+0,4%), Schweiz (+2,6%) Polen (+4,9%), Tschechien (+1,3%) und Slowakei (+2,7%). Insbesondere die osteuropäischen EU-Staaten sowie Rumänien dürften sich demnach weiter als Zugpferde für den Konzern entpuppen. Fazit: PORR hat der allgemeinen Baukrise ohnehin mit Bravour getrotzt, die Konjunkturbelebung sollte aber zusätzlichen Rückenwind verleihen und vor allem das Sentiment für den Sektor weiter stärken. Bis zu unserem Kursziel von 26,00 EUR besteht noch etwas Luft, sodass wir unser Rating 'Kaufen' bestätigen. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31867.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2092971 27.02.2025 CET/CEST °