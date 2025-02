Vorsichtig freundlich | NVIDIA im Fokus

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die Aktien von NVIDIA tendieren nach den Quartalszahlen leicht freundlich, mit den Kursen von Salesforce unter Druck. Insgesamt fällt das Ertragsbild erneut uneinheitlich aus. Wir sehen bei Ebay, Sweetgreen, Teladoc und Pulte Storage in Folge der Zahlen Verkaufsdruck. Ambaralla, Snowflake, Nutanix, Vistra und Norwegian Cruise profitieren hingegen von den Zahlen. Bei den Aktien von Walgreens geht es wegen eines Berichts der Financial Times bergauf. Wie vor einigen Wochen spekuliert, plant der Investor Sycamore Partners das Unternehmen zu übernehmen und von der Börse zu nehmen. Es wird ebenfalls gemeldet, dass Brillen-Kette Warby Parker von dem Kaufhausriesen Target übernommen wird. Nach dem Closing wird es mit den Zahlen von Dell und HP Inc. weiterhin spannend.



