US-Börsen stabilisieren sich nach heftigem Rücksetzer

Aktien New York

Wunden lecken lautet am Freitag das Motto an den US-Börsen nach den heftigen Kursverlusten vom Vortag, vor allem an der Technologiebörse Nasdaq. Zwar konnte sich der Index Nasdaq 100 im frühen Handel nicht wirklich erholen, mit zum Vortagesschluss kaum veränderten 20.550 Punkten stoppte er aber die scharfe Talfahrt vom Donnerstag. Da hatten hohe Kursverluste der Nvidia-Aktie die gesamte Tech-Branche mit nach unten gezogen, allen voran die Halbleiterwerte.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 43.375 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 lag mit 0,1 Prozent im Plus bei 5.869 Zählern. Beide Indizes setzten damit die jüngste Konsolidierung unterhalb ihrer Rekordmarken fort.