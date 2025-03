IRW-News: PORR AG: Stärkung der europäischen Energieversorgung - Großauftrag: PORR baut Gaspipeline Kolnik-Danzig

IRW-PRESS: PORR AG: Stärkung der europäischen Energieversorgung - Großauftrag: PORR baut Gaspipeline Kolnik-Danzig

Wien/Warschau, 03.03.2025 - Das polnische Staatsunternehmen GAZ-SYSTEM hat die PORR mit dem Bau einer 34 km langen Erdgasleitung zwischen Kolnik und Danzig beauftragt. Diese stellt den ersten Onshore-Abschnitt eines Pipeline-Systems dar, das flüssiges Erdgas von einem schwimmenden LNG-Terminal ins Landesinnere führt. Die Pipeline leistet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der polnischen und europäischen Energieinfrastruktur.

Sie ist 34 km lang und hat einen Durchmesser von 1 m: Die Hochdruck-Erdgasleitung, die die PORR im Auftrag der staatseigenen GAZ-SYSTEM zwischen Kolnik und Danzig baut. Dabei handelt es sich um einen Schlüsselabschnitt des ambitionierten FSRU-Programms (Floating Storage Regasification Unit). Im Rahmen dessen wird ein schwimmender LNG-Terminal im Raum Danzig errichtet. Der Terminal nimmt in großen Mengen flüssiges Erdgas auf, welches von Tankern angeliefert wird. Von dort wird das Erdgas über ein Netz von Pipelines in Polen verteilt.

Bei dem Abschnitt Kolnik-Danzig handelt es sich nun um den ersten Onshore-Abschnitt des Pipeline-Systems. Die PORR führt den Spezialauftrag in einem Zeitraum von nur 25 Monaten aus. Das Auftragsvolumen beträgt EUR 90,5 Mio.

Nachhaltige Stärkung der Energieversorgung

Der Bau der Gaspipeline ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung und Stabilisierung der polnischen und auch der europäischen Energieinfrastruktur. Durch die Anbindung des Pipeline-Netzes an den LNG-Terminal schaffen wir neue Versorgungswege. Die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten kann somit reduziert und die Energieversorgung weiter diversifiziert werden, sagt Karl-Heinz Strauss, CEO der PORR.

Der neue Abschnitt muss als Hochdruckleitung einem Gasbetriebsdruck von 8,4 MPa standhalten. Er verläuft durch insgesamt fünf Ortschaften in der Woiwodschaft Pommern: Die Stadt Danzig, Pruszcz Gdaski, Cedry Wielkie, Suchy Db und Pszczóki. Zum Auftrag gehören ebenfalls eine FSRU-Messstation und ein Glasfaserkabel.

Die PORR bringt hier ihre umfangreiche Erfahrung im Pipeline-Bau in Polen ein, schildert Strauss. Mehr als 300 km an Pipelines hat die PORR bereits im Zuge mehrerer Projekte erfolgreich für GAZ-SYSTEM umgesetzt und so ihre Kompetenz umfassend unter Beweis gestellt. Der Bau des Abschnitts Kolnik-Danzig setzt diese bewährte Zusammenarbeit fort.

Alle Daten und Fakten auf einen Blick

Projektart: Leitungsbau

Leistungsumfang: Bau von 34 km Erdgasleitung inkl. FSRU Messstation und Glasfaserkabel

Auftraggeberin: GAZ-SYSTEM

Auftragnehmerin: PORR S.A.

Fertigstellung: Dezember 2026

Auftragsvolumen: EUR 90,5 Mio. (PLN 386,5 Mio.)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78748/250303_GasPipeline_PORR.001.jpeg

In nur 25 Monaten errichtet die PORR den 34 km langen Abschnitt der Gaspipeline © PORR

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78748/250303_GasPipeline_PORR.002.png

Die Hochdruck-Erdgasleitung hat einen Durchmesser von 1 m © PORR

Die Presseinformation inklusive hochauflösendem Bildmaterial steht Ihnen im PORR Newsroom zum Download zur Verfügung.

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Melanie Manner

Pressesprecherin

PORR AG

T +43 50 626 5867

comms@porr-group.com

Marta Czerwiska

Pressesprecherin

PORR S.A.

T +48 501 437 812

marta.czerwinska@porr.pl

