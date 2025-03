Schweizer Sozialdemokraten fordern von UBS 40 Mrd Dollar mehr Kapital

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bern/Zürich (Reuters) - Die Schweizer Sozialdemokraten (SP) schlagen weitreichende Maßnahmen vor, um nach dem Kollaps der Credit Suisse eine mögliche weitere Großbankenkrise zu verhindern.

Unter anderem soll die UBS das harte Kernkapital um 40 Milliarden Dollar erhöhen, wie es in einem am Montag veröffentlichten umfassenden Aktionsplan der zweitgrößten Schweizer Partei hieß. Basis sei dabei das Kernkapital der UBS von 78 Milliarden Dollar Ende 2023. Vertreter der größten Schweizer Partei, der nationalkonservativen Schweizerischen Volkspartei, haben weitreichenden neuen Kapitalanforderungen allerdings bereits eine Absage erteilt.

Wenn die Mehrheit des Parlaments diesen Vorschlag ablehne, sei das Risiko der UBS für die Schweiz zu groß. "In diesem Fall müsste die Zerschlagung der UBS in kleinere Einheiten vorgeschrieben werden, es sei denn, die UBS verlegt ihren Sitz von sich aus", hieß in dem SP-Papier weiter.

(Bericht von Ariane Lüthi, Oliver Hirt und John Revill, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)