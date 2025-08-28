Aufsicht in Hongkong brummt Deutscher Bank Strafe auf

Hongkong (Reuters) - Die Wertpapieraufsicht in Hongkong hat gegen die Deutsche Bank ein Bußgeld von 23,8 Millionen Hongkong-Dollar (rund 2,6 Millionen Euro) verhängt.

Hintergrund seien Verstöße zwischen 2015 und 2023, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Zu den Verstößen zählen laut der Hongkonger Securities and Futures Commission etwa überhöhte Verwaltungsgebühren für Kunden oder falsche Zuordnungen von Produktrisikobewertungen. Von der Deutschen Bank war zunächst kein Kommentar zu erhalten.

