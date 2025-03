Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum 'Every 1' von Volkswagen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum 'Every 1' von Volkswagen:

"Wer "Every 1", sprich "Everyone" heißt, will für alle da sein. Bleibt es bei dieser Bezeichnung, dann trägt der Mini-Stromer von Volkswagen, der jetzt als Modellstudie vorgestellt worden ist, eine ganze Markenphilosophie in seinem Namen. Ein Auto für jedermann, solide und doch modern: So lautete seit jeher das Versprechen von VW. Die Wolfsburger schicken ihren City-Flitzer für 20.000 Euro erst 2027 in ein Segment, in dem die Konkurrenz ihre Modelle deutlich früher platziert. Elektromobilität: Das Wort klingt nach kühler Technik, die umweltfreundlich sein mag, die Emotion aber nicht anspricht. Man kann es schon jetzt sagen: In diesem wichtigen Punkt hinterlässt der kleine E-VW keinen Eindruck, der haften bleibt."/yyzz/DP/ngu