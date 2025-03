Trading-Chance EUR/USD: Short am Abwärtstrend

Werbung

Es war der Paukenschlag der letzten Tage: nach dem Eklat im Weißen Haus zwischen Selensky und Trump, setzte sich einiges in Bewegung. Unter anderem erkannten Deutschland und andere Europäische Staaten, dass sie beginnen sollten, selbst für ihre Sicherheit zu sorgen. Hierzulande und in anderen Staaten Europas werden neue Schulden gemacht, um in die Verteidigung zu investieren. Dabei eröffnet sich eine Trading-Chance im EUR/USD…

Auf den Wechselkurs EUR/USD wirken derzeit enorme Kräfte. Einerseits haben wir seit der Amtsübernahme im Weißen Haus durch Donald Trump die sehr reale Drohung von Wirtschaftskriegen durch Strafzölle. Andererseits sind wir in einer Zinssenkungsphase, deren nächste Stufe just in dieser Woche mit dem nächsten Zinsschritt der Europäischen Zentralbank (EZB) beschritten wurde. Hierauf reagierte der Euro zunächst mit einem kräftigen Anstieg auf mehr als 1,08 EUR/USD. Dieser aktuelle Erholungsschub katapultierte EUR/USD in die Nähe eines bedeutenden Widerstandsbereichs, wodurch sich eine Trading-Gelegenheit eröffnet.

Seit 2023 bauen die trendtreibenden Fonds (grüne Linie) Positionen ab. Konkret verkauft diese Händlergruppe netto mehr Positionen, als sie kauft. Derzeit befinden wir uns historisch betrachtet in einer unbedeutenden Mitte. Man darf gespannt sein, inwiefern sich die Netto-Position durch diesen 400 Ticks-Schub verändert hat. Es erscheint wahrscheinlich, dass diese erste Reaktion der Marktteilnehmer nicht die dauerhafte Entwicklung repräsentiert, sondern sich als gute Chance für einen Short-Einstieg in Richtung des übergeordneten Trends erweist.

In der Historie war lediglich das 2022er-Tief des Wechselkurses begleitet von einer etwa gleich hohen Netto-Position, wie wir sie aktuell sehen. In allen anderen Fällen wurden belastbare Tiefs mit deutlich niedrigeren Netto-Positionen der Fonds (Managed Money) begleitet.

Quelle: www.barchart.com

Abwärtstrend und horizontaler Widerstand voraus

Seit dem Hoch im Juli 2008 (!!!) befindet sich der Euro gegenüber dem US-Dollar im Abwärtstrend. Die obere Begrenzungslinie des Abwärtstrendkanals (blau) verläuft derzeit bei 1,1120 EUR/USD und bildet gemeinsam mit dem horizontalen Widerstandsbereich, der bei 1,09 EUR/USD beginnt, eine massive Widerstandszone, die sich für einen Short-Einstieg anbietet.

Dreht der Kurs hier erneut gen Süden, so ist das kurzfristige Potenzial bis 1,04 und 1,015 EUR/USD gegeben. Gibt dieser Support nicht ausreichend Unterstützung, muss gar mit neuen Verlaufstiefs bei 0,8 EUR/USD und tiefer gerechnet werden. Letztgenannte Ziele sind jedoch optional und in weiter Ferne.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit: Erholung bietet Short-Chance

Solange der Abwärtstrend im Euro intakt ist, gilt die Maxime, Erholungen zu Short-Einstiegen zu nutzen. Das ist angesichts eines von Regularien und riesigen Verwaltungsapparaturen geprägten Europas umso attraktiver. Die Mühlen mahlen auf unserem Kontinent deutlich langsamer, was sich in einem gegenüber dem Dollar relativ abwertenden Währungskurs ausdrückt. Charttechnisch bietet die nun erreichte Region zwischen 1,09 bis 1,112 EUR/USD eine Chance mit einem günstigen Chance/Risiko-Verhältnis. Wir haben ein Produkt für eine Short-Spekulation für Sie ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf EUR/USD

Für diese Trading-Chance haben wir einen Unlimited Turbo Short Optionsschein von BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. K.O.-Schwelle und Basispreis liegen gleichauf bei 1,1403 EUR/USD. Bei einem aktuellen Kurs von 1,0871 EUR/USD ergibt sich ein Hebel von derzeit 20,10. Wir halten einen Stop-Loss bei 1,13 EUR/USD für sinnvoll, was im Produkt etwa 1,0 Euro entspricht. Die WKN lautet PH5KNZ.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,09 und 1,11 EUR/USD

Unterstützungen: 1,04 und 1,01 EUR/USD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf EUR/USD

Basiswert EUR/USD WKN PH5KNZ ISIN DE000PH5KNZ1 Basispreis 1,1403 EUR/USD K.O.-Schwelle 1,1403 EUR/USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 20,10 Stop-Loss Hebelzertifikat 1,0 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.