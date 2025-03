ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Ziel für Tesla auf 180 Dollar - 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla von 295 auf 180 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Tesla-Aktie sei zuletzt deutlich unter Druck geraten, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neben schwachen Auslieferungszahlen unter anderem in Europa gebe es auch Fragezeichen, ob Chef Elon Musk genu?gend "Schaffenskraft" in die Zukunft des Elektroautopioniers steckt./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 17:00 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2025 / 17:08 / MEZ

