Der Krypto-Sektor ist als neue, vielversprechende Assetklasse aus den Finanzmärkten nicht mehr wegzudenken. Durch die Einführung der Bitcoin- und Ethereum-ETFs, spätestens durch die neue Regierung in den USA hat sich auch der regulatorische Wind zu Gunsten des Sektors gedreht und liefert weiteres Potenzial für eine globale Adaption. Kryptowährungen haben in 2025 einen Platz in jedem Portfolio verdient – mindestens als kleine Satelliten-Position, um das Rendite-Potenzial zu maximieren.

Die letzte Hürde fällt

Eines der großen Alleinstellungsmerkmale des Sektors war jedoch bisher auch eine der größten Hürden für Investoren: die alternative Infrastruktur, aus der der Krypto-Sektor besteht.

Gerade für traditionell orientierte Investoren ist ein Einstieg in die Krypto-Welt schwierig, da sie wesentlich fragmentierter ist als die klassische Finanzwelt. Viele Coins werden nur auf bestimmten Börsen oder dezentralen Handelsplattformen gehandelt und wenn man sie unter Eigenverwahrung halten möchte, benötigt man unterschiedliche Wallets, da man mit verschiedenen Blockchain-Infrastrukturen interagieren muss.

Ein Investmentvehikel, das mehrere Positionen zusammenfasst und ein gebündeltes Investment möglich macht – so wie es durch ETFs in der klassischen Finanzwelt Standard ist – hat bisher in der Krypto-Welt gefehlt.

Erfreulicherweise hat in den letzten Jahren jedoch auch die Professionalisierung des Sektors und das Zusammenwachsen mit der traditionellen Finanzwelt große Fortschritte gemacht. In Europa gibt es mittlerweile einige Anbieter, die innovative Krypto-Finanzprodukte auf den Markt gebracht haben, die eine Integration von Krypto-Investments in das eigene Portfolio so einfach machen wie das Investment in einen ETF.

Der WisdomTree CoinDesk20 ETP als perfekter Krypto-Satellit

Das, was der Krypto-Welt bisher gefehlt hat – ein „S&P500 für Kryptowährungen“ – ist nun durch den WisdomTree CoinDesk20 ETP für Investoren zugänglich. Dabei handelt es sich um einen ETP, der den CoinDesk20 Index abbildet. Der WisdomTree CoinDesk 20 Index ist ein breit gefasster Index, der die Performance der zwanzig führenden digitalen Vermögenswerte misst.

Anlageklasse Digitale Vermögenswerte Vergleichsindex CoinDesk 20 Index ISIN GB00BN474G19 Basiswährung US-Dollar Auflagedatum 12. Februar 2025 Währungsgesichert Nein Managementgebühr p. a. 0,7 Prozent Domizil Jersey Rechtsform Inhaberschuldverschreibung / ETP Nachbildungsmethode Physisch Emittent Wisdom Tree Issuer X Krypto-Lending Nein Staking Ja

Der Index verwendet eine marktkapitalisierungsgewichtete Methodik mit Obergrenzen, um eine ausgewogene Diversifikation zu fördern. Die Gewichtung des größten Vermögenswerts (derzeit Bitcoin) ist auf 30 Prozent begrenzt, während alle anderen Vermögenswerte eine Obergrenze von 20 Prozent haben. Der CoinDesk 20 wird alle fünf Sekunden berechnet und veröffentlicht und vierteljährlich neu zusammengesetzt und gewichtet.

Der WisdomTree CoinDesk 20 ETP ermöglicht die Abbildung des Index für das eigene Portfolio und gibt Investoren Zugang zu 90 Prozent des Krypto-Marktes – vereint in einem einzigen Investmentprodukt. Dadurch fällt eine aufwändige Verwaltung der verschiedenen Kryptowährungen, sowie notwendiges technisches Knowhow und ein komplexes Management der Position weg. Das automatische Rebalancing vereinfacht es, das große Potenzial dieses dynamischen Sektors langfristig einzufangen.

Warum lohnt sich ein Krypto-Satellit für das eigene Portfolio?

Bitcoin hat in den letzten Jahren den Aufstieg zu einem globalen Asset gemeistert und liefert eine technologische Antwort auf die Probleme unseres derzeitigen Geldsystems. Ob lediglich als Wertspeicher oder gar als alternatives Transaktionssystem für Kapital steht noch aus, jedoch spricht die bisherige Performance und die dynamische globale Adaption der Kryptowährung für sich. Der Krypto-Sektor jenseits von Bitcoin beantwortet die Frage nach einer neuen Infrastruktur, die für unsere zunehmend digitaler werden Welt notwendig ist.

Die echte und manipulationssichere Abbildung von Vermögenswerten in der virtuellen Welt wird durch die Blockchain-Technologie zum ersten Mal Realität und bietet eine Fülle von Anwendungsfällen jenseits rein finanzieller Transaktionen.

Supply-Chain-Management, Bürokratieabbau, Besitzverwaltung, Web3 Gaming, dezentrale Koordination von Rechenleistung vor allem für KI-Anwendungen sind hier nur einige Beispiele.

Mit dem WisdomTree CoinDesk 20 ETP partizipiert man vom gesamten Potenzial des Sektors und bleibt durch die automatisierte Neugewichtung innerhalb der wichtigsten Trends des Sektors und hält ein Engagement in alle Sub-Ökonomien der Krypto-Welt, die die verschiedenen Anwendungsfälle der Technologie abbilden.

Warum der WisdomTree CoinDesk 20 ETP?

Der Krypto-Sektor weist ein gigantisches Potenzial auf, allerdings ist die Volatilität gerade bei Altcoins enorm und die meisten Projekte durchlaufen nur eine kurze und chaotische Preisfindungsphase bevor sie entweder wieder in der Versenkung verschwinden oder sich am Markt etablieren.

Durch ein Engagement in den Sektor über den WisdomTree CoinDesk 20 ETP nimmt man einen großen Teil dieser Volatilität heraus, da man nur in die Top 20 nach Marktkapitalisierung investiert. Dabei handelt es sich größtenteils um etablierte Infrastruktur-Projekte, die einen großen Netzwerkeffekt aufweisen und damit eine größere Stabilität relativ zu kleineren Altcoin-Projekten aufweisen.

Die vierteljährliche Neugewichtung hilft, das Chance/Risiko-Verhältnis zu optimieren. Eine Bitcoin-Gewichtung von 30 Prozent als Stützpfeiler für den ETP hilft ebenfalls, das Risiko abzumildern, da Bitcoin – vor allem seit der wachsenden Adoption durch institutionelle Käufer – mehr Stabilität aufweist.

Das Potenzial bleibt dabei trotzdem vorhanden, denn Altcoins weisen in der Regel eine deutlich größere Dynamik auf als die meisten anderen Vermögenswerte an den klassischen Finanzmärkten. Der Sektor befindet sich immer noch in einem recht frühen Stadium seiner Adoption und die Kapitalrotation von der traditionellen in die virtuelle Finanzwelt hat gerade erst begonnen.

Die Projekte innerhalb des Top 20 Index profitieren dabei vom Wachstum des gesamten Krypto-Marktes, da sie als zugrundeliegende Infrastrukturen mit den Projekten wachsen, unter anderem weil deren Coins für Transaktionsgebühren benötigt werden.

Der regulatorische Richtungswechsel in den USA liefert weiteres Potenzial für den Sektor und vor allem für die in dem Top 20 Index enthaltenen Projekte, da ETF-Zulassungen auf Krypto-Assets wie Solana, XRP, Litecoin und Co. nun wesentlich wahrscheinlicher geworden sind. Dies wird die Türen für weiteres institutionelles Kapital öffnen und stellt zusätzliches Wachstumspotenzial in Aussicht.

Welche Vorteile liefert der WisdomTree CoinDesk 20 ETP?

Einfachheit: Mit einem Investment in den WisdomTree CoinDesk 20 ETP investiert man in 90 Prozent des Krypto-Marktes mit nur einer einzigen Position.

Sicherheit: Anleger profitieren von institutionellen Krypto-Verwahrlösungen über ein duales Verwahrmodell mit regulierten Verwahrstellen (Coinbase und Swissquote). Der ETP ist zu 100 Prozent physisch besichert.

Staking: Der ETP ermöglicht Anlegern den Erhalt von Staking-Belohnungen durch einen transparenten, risikogesteuerten Ansatz, der eine Staking-Rendite bietet. Beim Staking handelt es sich um Verzinsungsmöglichkeiten von Kryptowährungen, beispielsweise durch die Hinterlegung von Sicherheiten, die für die Sicherung und den Betrieb einer Blockchain benötigt werden.

Automatisches Rebalancing: Das quartalsweise Rebalancing sichert, dass der ETP immer ein Engagement in die relevantesten Projekte und Trends abbildet und eine langfristige Teilhabe an der Wachstumsdynamik des Sektors ermöglicht.

Institutioneller Fokus: Es werden Assets priorisiert, die eine hohe Liquidität und damit Handelbarkeit aufweisen und die für institutionelle Investoren verfügbar sind.

Verfügbarkeit: Der WisdomTree Physical CoinDesk 20 ETP (WCRP ist an mehreren europäischen Börsen gelistet (Deutsche Börse Xetra, SIX in der Schweiz sowie Euronext in Paris und Amsterdam).

Geringe Gebühren: Der ETP weist eine Managementgebühr von 0,70 % auf, was im Vergleich zu anderen institutionellen Krypto-Produkten niedrig ist.

