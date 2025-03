AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie bauen Gewinne aus - Leerverkäufer decken sich ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach schwachem Start haben sich die Aktien von Wacker Chemie am Mittwoch immer weiter erholt. Am frühen Nachmittag gewannen die Papiere 8,4 Prozent auf 81,90 Euro, nachdem sie am Morgen nach anfänglichen Verlusten an der exponentiellen 100-Tage-Durchschnittslinie nach oben abgedreht waren.

Analyst Konstantin Wiechert von der Baader Bank attestierte Wacker Chemie ein bislang überraschend starkes Geschäft mit Siliziumprodukten. Zudem könnten die Prognosen für 2025 am Markt besser ankommen, als es die nach den vorläufigen Zahlen gesenkten Konsensschätzungen nahelegten. Die Geschäftsfelder Solar und Biosolutions entwickelten sich aber weiterhin schwach.

Mit den Kursgewinnen erreichten die Anteile am Mittwoch den höchsten Stand seit vier Monaten. Sie könnten nun den Abwärtstrend seit September 2023 hinter sich lassen. Zunächst scheiterten sie jedoch an der 200-Tage-Linie bei gut 82 Euro. Diese gilt als wichtiger längerfristiger Trendindikator.

Zu den Kursgewinnen trügen womöglich auch Eindeckungen von Leerverkäufen bei, sogenanntes Short Covering, vermutete ein Händler. Mehr als acht Prozent der ausstehenden Aktien seien gegenwärtig in den Händen von Investoren, die auf fallende Kurse setzen./bek/edh/jha/