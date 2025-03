Daimler Truck brechen wegen Ergebnissorgen zweistellig ein

Trump will Regularien ändern

Die Aktien von Daimler Truck sind am Donnerstag mit zweistelligem Verlust unter ihren Erholungstrend seit September 2024 gerutscht. In den ersten Minuten verloren die Papiere des Lkw-Bauers fast 15 Prozent. Traton und Volvo korrigierten weniger deutlich.

Einem Börsianer zufolge stellt die Regierung und US-Präsident Donald Trump in den USA die härteren Emissionsgrenzen für Lkw auf den Prüfstand. Sollten sie kippen, würde das die vorgezogene Nachfrage nach saubereren Lkw ausbremsen, so der Börsianer. Die kurzfristigen Gewinnschätzungen dürften dann erst einmal fallen. Daimler Truck habe mit Abstand den größten Marktanteil bei großen Lkw in Nordamerika.