Börsenprofi Martin Goersch analysiert heute folgende Werte: Dermapharm, Bechtle, Redcare Pharmacy, BMW, Futu Holdings, Weibo, Dollar General, Tesla, Peloton, D-Wave Quantum, Ulta Beauty und DocuSign.

Der Dax sendet erneut bullishe Signale. Die Zoll-Tiraden von Donald Trump scheinen von Anlegern außerhalb der USA nicht als wirklich ernst wahrgenommen zu werden. Anders ist das nicht zu erklären, nachdem mit 200 Prozent Zoll auf einige europäische Produkte gedroht wurde.

Selbst Aktien von BMW, die nach der Veröffentlichung der Jahreszahlen vorbörslich kräftig unter Druck standen, schwingen sich zur Stunde in den Gewinn-Bereich.

Auch in den USA gibt einige vorbörsliche Gewinner. So steigen Aktien von DocuSign nach einer schwachen Handelssession an, genau wie die Aktien von Ulta Beauty. Beide Werte waren von vorsichtigen Investoren im Laufe des gestrigen Handelstages kräftig abverkauft worden. Nach den Zahlen folgte dann die Erleichterung. Kann diese nun Flügel haben, oder wird das ein Strohfeuer? Dazu heute mehr in der Live-Sendung.