AKTIE IM FOKUS: Energiekontor profitieren von Hoffnung auf Finanzpaket

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aussicht auf milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz in Deutschland hat die Aktien des Projektentwicklers Energiekontor am Montag kräftig angetrieben. Die Papiere gingen als einer der stärksten Titel im Nebenwerte-Index SDax 13,2 Prozent höher bei 55,50 Euro aus dem Handel. Damit gelang der Sprung über den Widerstand bei rund 52 Euro, an dem sie vergangene Woche mehrfach gescheitert waren. Außerdem stiegen die Aktien über die 200-Tage-Linie, einem charttechnischen Indikator für den langfristigen Trend.

Am Dienstag entscheidet der Bundestag über das historische Finanzpaket von Union und SPD mit Unterstützung der Grünen. Als Voraussetzung für eine Zustimmung der Grünen galt insbesondere, mehr Klimaschutz in das Paket zu packen. Davon dürften Anbieter aus dem Segment der erneuerbaren Energien profitieren./niw/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------