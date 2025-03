AKTIE IM FOKUS: ProSiebenSat.1 auf Hoch seit Juli - Bericht über Investorendeal

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Fantasie für den Einstieg eines neuen Großaktionärs hat am Montag das Interesse an den Aktien von ProSiebenSat.1 hochgehalten. Nach Berichten über einen näher rückenden Deal mit der US-Investmentgesellschaft General Atlantic zogen die Papiere des Medienkonzerns am Vormittag um 5,2 Prozent an. Mit 6,59 Euro erreichten sie im Verlauf ihren höchsten Stand seit Juli 2024. Seit Anfang Dezember haben sie nun schon fast die Hälfte an Wert gewonnen.

Überlegungen über den Deal waren am Mittwoch vergangener Woche bereits bekanntgegeben worden. Nun berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise, General Atlantic werde über eine Wandelanleihe mit zehn Prozent einsteigen und im Gegenzug ihre Minderheitsbeteiligungen am E-Commerce-Geschäft NuCom und der ParshipMeet Group abgeben. Der Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 war der Agentur zufolge am Sonntag einberufen worden, um das Geschäft zu genehmigen, hieß es weiter.

Als Voraussetzung für das Geschäft wurde bezeichnet, dass sich ProSiebenSat.1 von der Online-Parfümerie Flaconi und dem Vergleichsportal Verivox trenne - mindestens eine dieser Beteiligungen müsse entsprechend veräußert werden. Den Kreisen zufolge nähert sich ProSiebenSat.1 nun nach monatelangen Gesprächen einer Vereinbarung mit der italienischen Moltiply Group über den Verkauf von Verivox.

Ein Händler betonte, alle diese Transaktionen dürften von ProSiebens größtem Aktionär, dem italienischen Medienkonzern MediaForEurope (MFE), sicherlich genau beobachtet werden. Denn MFE habe die deutsche Mediengruppe aufgefordert, nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte zu verkaufen, um den Schuldenberg des Unternehmens zu reduzieren.

Um ProSiebenSat.1 ranken sich immer wieder Spekulationen über ein mögliches Übernahmeangebot der MFE-Gruppe. Der von der Berlusconi-Familie kontrollierte Konzern steht kurz vor der Schwelle, bei der er eine Offerte unterbreiten müsste./tih/mne/nas