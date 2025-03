Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Einladung zur Telefonkonferenz von Orascom Development Holding (ODH) zum Jahresergebnis



17.03.2025





Einladung zur Telefonkonferenz von Orascom Development Holding (ODH) zum Jahresergebnis

Orascom Development Holding (ODH) lädt Sie zu den Resultaten der Geschäftsjahres 2024 am 26. März 2025, um 13:30 CET, zu einer Telekonferenz ein. Der Anlass beginnt mit einer Präsentation von Omar El Hamamsy (CEO), Ashraf Nessim (CFO) sowie Ahmed Abou El Ella, Director Investor Relations, gefolgt von einer Frage & Antwort Runde. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Präsentation wird am Tag der Ergebnisse um 7:00 Uhr MEZ auf unserer Website unter dem untenstehenden Link verfügbar sein:



https://www.orascomdh.com/investor-relations/financial-info

Einwahl-Details:

Klicken Sie hier für den Webinar-Link

Event-Nummer: 945 2039 4908

Event-Passwort: 993569

Nach dem Call wird eine Aufzeichnung verfügbar sein.

Über Orascom Development Holding AG:

Orascom Development Holding (ODH) ist ein führender Entwickler von integrierten Ortschaften, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development Holding umfasst Destinationen in sieben Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan zehn Destinationen: Fünf in Ägypten (El Gouna, Taba Heights, Makadi Heights, O West und Byoum), The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman , Luštica Bay in Montenegro und West Carclaze Garden Village in Grossbritannien. Die Aktien von ODH sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Für weitere Informationen siehe auch https://www.orascomdh.com/.

Kontakt für Investoren:

Ahmed Abou El Ella

Director of Investor Relations

Tel: +20 224 61 89 61

Mobile: +20 122129 5555

Email: ir@orascomdh.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Orascom Development Holding AG Gotthardstraße 12 6460 Altdorf Schweiz Telefon: +41 41 874 17 17 Fax: +41 41 874 17 07 E-Mail: ir@orascomdh.com Internet: www.orascomdh.com ISIN: CH0038285679 Valorennummer: A0NJ37 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2101182

