Deutsche Rüstungsaktien mit weiteren Bestmarken

Mit der immer näher rückenden Perspektive hoher Investitionen des Bundes in die deutsche Verteidigung haben die Kurse der Rüstungsbranche am Dienstag wieder Rekordmarken erreicht. Im Dax stiegen Rheinmetall in der Spitze um 4,5 Prozent auf 1.430 Euro. Es war der fünfte Börsentag in Folge mit einem Rekordhoch.

Im MDax erreichten Hensoldt mit einem Aufschlag von acht Prozent auf 80,15 Euro ebenfalls eine weitere Höchstmarke. Im noch jungen Börsenjahr 2025 hat sich der Kurs mehr als verdoppelt.

Unter den Nebenwerten im SDax schwangen sich auch Renk zu einem Rekordhoch auf, sie verteuerten sich um bis zu 10,4 Prozent auf 48,76 Euro.

Papiere von SFC Energy schnellten sogar den dritten Tag in Folge prozentual zweistellig nach oben, hier belief sich das Plus in der Spitze auf 18 Prozent. Die erst spät als potenzieller Profiteur steigender Verteidigungsetats entdeckte Aktie hat binnen drei Tagen um fast 50 Prozent zugelegt.