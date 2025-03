EQS-Adhoc: HWA AG: Abschreibungen auf Vorräte für das Geschäftsjahr 2024 notwendig

EQS-Ad-hoc: HWA AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Gewinnwarnung

HWA AG: Abschreibungen auf Vorräte für das Geschäftsjahr 2024 notwendig



18.03.2025 / 16:10 CET/CEST

Affalterbach, den 18. März 2025 – Im Rahmen der Abschlussarbeiten für das Geschäftsjahr 2024 hat der Vorstand der HWA AG notwendige Abschreibungen auf Vorratsvermögen identifiziert. Das Volumen der Sonderabschreibung wird sich voraussichtlich auf einen hohen einstelligen Millionenbetrag belaufen. Die Abwertung erfolgt unter anderem im Zusammenhang mit den Verhandlungen mit der Mercedes-AMG GmbH über die Veräußerung des Geschäftsbereichs Kundenmotorsport, in welchem nunmehr nicht der gesamte Geschäftsbereich veräußert werden soll, sondern Teilbereiche bis spätestens Ende des Jahres 2025 verkauft werden sollen. Entsprechend endet auch der bisherige Vertag mit diesem Kunden per Ende des laufenden Jahres.

Das für das Geschäftsjahr 2024 geplante negative EBIT im hohen einstelligen Millionenbereich, ohne die zuvor genannten Sonderabschreibungen, wurde erreicht. Inklusive der Abwertungen der Aktiva wird sich der Verlust für das Jahr 2024 beim EBIT auf etwa minus 18 Millionen Euro belaufen. Die entsprechenden Abwertungen sind nicht cash-wirksam und belasten somit nicht die Liquidität des Unternehmens.

Unternehmensprofil HWA AG:



Die HWA AG ist ein eigenständiger 360 -Engineering-Experte in den Bereichen Automobilrennsport und Hochleistungsfahrzeuge. Das 1998 von Hans Werner Aufrecht gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Affalterbach (Deutschland) und beschäftigt über 250 hochqualifizierte Mitarbeiter. Alle Produkt- und Dienstleistungsangebote der HWA AG stehen unter dem Motto ENGINEERING SPEED: Anspruch des Unternehmens ist es, die jeweils besten und hochwertigsten Lösungen zu entwickeln, um seine Partner und Kunden noch schneller an ihre Ziele zu bringen. Das Leistungsportfolio reicht von der Konstruktion sämtlicher Fahrzeugkomponenten bis hin zur Fertigung von Gesamtfahrzeugen in Verbindung mit den entsprechenden Logistik-, Aftersales- und Support-Dienstleistungen.

