ISS-Langzeitastronauten treten Heimflug an Bord von SpaceX-Kapsel an

Washington (Reuters) - Die beiden Nasa-Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams haben nach neun Monaten auf der Internationalen Raumstation ISS ihre Rückreise angetreten.

An Bord einer Raumkapsel von Elon Musks Firma SpaceX starteten sie am Dienstag zu dem 17 Stunden dauernden Flug zurück zur Erde. Wilmore und Williams hatten ursprünglich nur gut eine Woche in dem Weltraumlabor bleiben sollen, konnten jedoch wegen Problemen mit einer Raumkapsel von Boeing nicht wie geplant schon im Sommer 2024 wieder zur Erde zurückkehren. In die Pläne der Nasa, die beiden zurückzuholen, hatte im Januar auch der damals neu gewählte US-Präsident Donald Trump eingegriffen.

Vor dem Start der Raumkapsel waren in Live-Übertragungen der Weltraumbehörde die mit Raumanzügen, Stiefeln und Helmen bekleideten Astronauten zu sehen. Sie lachten, umarmten sich und posierten für Fotos mit ihren Kollegen von der ISS. Die Raumkapsel, die noch zwei weitere Astronauten an Bord hat, soll am frühen Abend (US-Zeit) vor der Küste Floridas auf dem Wasser landen. Die Wetterbedingungen dafür sind laut der Nasa perfekt.

