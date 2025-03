Direkt zum Video auf YouTube

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien und Basiswerte, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht. Aber auch Unternehmen, die gerade in speziellen Situationen stecken, werden immer wieder thematisiert. So wie die Aktie von Robinhood Markets.

Einst ein gefeierter Börsenstar mit mehr als 350 Prozent Kursgewinn zwischen August 2024 und Februar 2025, müssen Aktionäre sich zwischenzeitlich mit einem 47 Prozent Rücksetzer herumschlagen. Ist dieser Rücksetzer gerechtfertigt? Und falls ja, ist es nun genug? Kann die Aktie wieder in den Aufwärts-Trend übergehen? Sind die alten Hochs wieder wahrscheinlich? Was ist denn fundamental in den nächsten Quartalen zu erwarten?

Typischerweise sind die Entwicklungen für Broker eher schwach, wenn auch die Aktien- und Kryptomärkte eher schwach sind. Martin macht in diesem Video eine Bestandsaufnahme.