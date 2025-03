Die meistgehandelten Produkte: Nvidia mit schwachem Handelsstart!

Der heutige Börsentag zeigt ein gemischtes Bild: Während der DAX mit einem leichten Rückgang in den Handel startete, verzeichnete der Nikkei 225 in Japan einen moderaten Anstieg. An den US-Börsen deuten die Futures auf einen verhaltenen Handelsbeginn hin.

Makroökonomischer Überblick

Drei zentrale makroökonomische Ereignisse prägen heute das Marktgeschehen:

Die US-Notenbank Federal Reserve wird heute ihre Entscheidung über den Leitzins bekannt geben. Marktbeobachter erwarten, dass die Fed die Zinsen unverändert lässt. Bank of Japan (BoJ) Zinssatzentscheidung: Die BoJ hat beschlossen, den Leitzins bei 0,5 % zu belassen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Die Aktie des Motorenherstellers verzeichnete heute einen deutlichen Kursrückgang. Grund hierfür sind Informationen über einen möglichen Einstieg ins Rüstungsgeschäft, die zunächst für Kursgewinne sorgten, jedoch später wieder revidiert wurden. PVA TePla AG (Deutschland): Der Spezialist für Halbleitertechnologie musste nach Veröffentlichung verhaltener Prognosen für 2025 einen Kursrückgang hinnehmen. Trotz solider Umsätze im vergangenen Jahr erwarten Anleger einen Gewinnrückgang im laufenden Jahr.

Der Konzern plant den Verkauf von elf Millionen Aktien seiner Tochtergesellschaft Traton. Diese Entscheidung führte zu einer leichten Abwärtsbewegung der VW-Aktie. NVIDIA Corporation (USA): Die Nvidia-Aktie zeigt vorbörslich eine schwache Tendenz, beeinflusst durch die gemischte Reaktion auf die GTC-Keynote und die Unsicherheit im Gesamtmarkt.

Die heutigen Märkte sind geprägt von geldpolitischen Entscheidungen und konjunkturellen Erwartungen.

