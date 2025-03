ROUNDUP/Aktien New York: Kurse erholt nach Rücksetzer - Warten auf Fed-Signale

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben sich nach ihrem Vortags-Rücksetzer am Mittwoch wieder berappelt. Wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed lehnten sich die Anleger aber nicht zu weit aus dem Fenster.

Gut eine Stunde nach Handelsbeginn stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,63 Prozent auf 41.843,03 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,69 Prozent auf 5.653,56 Punkte bergauf. Der am Dienstag besonders schwache Tech-Index Nasdaq 100 gewann 0,79 Prozent auf 19.638,19 Punkte.

Zum Ende ihrer zweitägigen Sitzung wird die Fed um 19.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit ihren Zinsentscheid bekanntgeben. Sie dürfte die Leitzinsen nach Einschätzung der meisten Ökonomen ein weiteres Mal unverändert lassen. Angesichts der aggressiven Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sind die Aussichten für die künftige Geldpolitik unsicher.

An den Börsen waren mit Tesla und Nvidia zwei Verlierer der vergangenen Tage aus dem Kreis der sogenannten "Magnificent Seven" gefragt. Klare Kursgewinne verzeichnete mit Apple ein weiteres Mitglied dieser Runde aus Tech-Riesen, zu der ansonsten noch Amazon , Alphabet , Meta und Microsoft gehören. Diese Börsen-Schwergewichte haben sowohl die Rally der Tech-Börse Nasdaq im vergangenen Jahr als auch ihren seitherigen Rutsch maßgeblich bestimmt.

Tesla-Titel erholten sich um 2,5 Prozent, nachdem der Elektroautobauer in Kalifornien eine regulatorische Hürde für seine Vision der Robotaxi-Fahrdienste genommen hatte. Der Aktienkurs hatte sich von seinem Rekordhoch im Dezember aus zuletzt mehr als halbiert. Absatzsorgen, auch wegen der Freundschaft von Konzernchef Elon Musk zu Trump und seiner Rolle als dessen oberster Kostensenker, prägten die Stimmung.

An der Dow-Spitze zogen Boeing um 6,7 Prozent an. Finanzchef Brian West sprach von einem guten Jahresstart des Flugzeugbauers.

Nach einer Hochstufung der britischen Investmentbank Barclays zogen Mosaic -Aktien um 2,2 Prozent an. Der Düngerhersteller überzeugte Analyst Benjamin Theurer tags zuvor auf seinem Investorentag von seiner Strategie.

Derweil gaben Papiere des Pharma- und Biotech-Unternehmens Gilead Sciences um 3,6 Prozent nach. Das "Wall Street Journal" berichtete über Sparpläne des US-Gesundheitsministeriums bei der staatlichen HIV-Prävention./gl/mis