Trading-Chance Vonovia: Zins-Explosion belastet Vonovia

Werbung

Das bewegende Thema der letzten Tage war in Deutschland das gigantische Sondervermögen der Bundesregierung, was nichts anderes ist, als eine enorme Verschuldung. Bereits bei dessen Ankündigung reagierten die Anleihenmärkte dramatisch. Da eine enorme Zinslast zu schultern ist, gibt es Risiko-Aufschläge, die auch den Immobilienmarkt treffen. Hieraus ergibt sich nun eine mittelfristige Trading-Chance in der Vonovia-Aktie…

Explodierende Zinsen sind ein Problem

Vonovia ist einer der größten privatwirtschaftlichen Vermietern von Wohnimmobilien in Europa. Allein in Deutschland bewirtschaftet man mehr als 480.000 Wohnungen. Zudem hat man weitere Wohn-Immobilien in Österreich und Schweden. Zinsanstiege wirken sich immer negativ auf den Immobilienmarkt aus, da die Finanzierung teurer wird, und es so für viele unattraktiver wird, sich eine Immobilie zu finanzieren, geschweige denn zu bauen.

Der nachfolgende Chart illustriert diese Kausalität eindeutig. Darin wird der Kursverlauf von Vonovia (Kerzen-Chart) mit den Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen (Magenta-farben) verglichen. Wir sehen sofort, dass beide negativ miteinander korreliert sind. In Phasen steigender Renditen (Zinsen) sank der Vonovia-Kurs. Wenn die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen fielen, stieg der Aktienkurs von Vonovia unterdessen. Es ist wichtig, die tatsächlichen fundamentalen Treiber zu kennen. Denn hierher rühren Trends, nicht von Chart-Formationen oder dergleichen.

Quelle: www.tradingview.com

Allein bei der ersten Ankündigung des sogenannten „Sondervermögens“ sprangen die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen von vormals 2,5% auf 2,9%. Binnen weniger Stunden gingen auch Informationen von Banken an Makler und deren Kunden raus, dass man sich die nun noch günstigen Zinsen rasch sichern solle, da diese deutlich nach oben angepasst würden.

Quelle: www.tradingview.com

Vonovia unter Druck

Mit dem von der Bundesregierung initiierten Impuls für den Anleihenmarkt wurde endgültig auch der seit Frühjahr 2023 intakte Aufwärtstrend der Aktie gebrochen. Unter hohem Volumen und mit enormer Dynamik durchstieß der Aktienkurs die Trendlinie und hat damit auch technisch ein prozyklisches Signal für die Shortseite generiert. Da es sich hierbei um eine Belastung handelt, die über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte andauert, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass sich der Aktienkurs über mehr, als eine technische Gegenreaktion hinaus nach oben bewegt. Die alten Tiefs aus 2023 bei zirka 16 Euro sind ein realistisches Ziel für den Kurs von Vonovia.

Etwaige Erholungen in Richtung 28 Euro würden lediglich einen sogenannten Pullback an die durchbrochene Aufwärtstrendlinie darstellen. Mittelfristig ausgerichtete Trader kann ein solcher Rücklauf eine verspätete Kauf- oder Zukauf-Chance bieten.

Quelle: www.tradingview.com

Short auf Vonovia mit Ziel 16 Euro

Der Immobilienmarkt erfährt nach dem Heizungsgesetz von Robert Habeck den nächsten Nackenschlag – und einmal mehr durch die Politik. Zwar herrscht insgesamt Wohnungsnot, was die Preise theoretisch nach oben treiben müsste. Doch die Fliehkräfte durch die von der Politik getroffenen Entscheidungen sind weit größer und überlagern alles andere. Fundamental, wie auch charttechnisch stehen die Zeichen auf weiter fallende Kurse bei Immobilien-Titeln. Entsprechend ergibt sich für Vonovia eine Short-Chance, die wir mit einem Unlimited Turbo Short Optionsschein nutzen können.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Vonovia

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Unlimited Turbo Short Optionsschein der BNP Paribas für Sie ausgesucht. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Basispreis, wie auch K.O.-Schwelle liegen gleichauf bei 34,342 Euro. Bei einem aktuellen Kurs von 25 Euro bedeutet dies einen Hebel von derzeit 2,88. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O.-Schwelle nur minimal weiter vom aktuellen Kurs entfernt liegt, als der benötigte Stop-Loss. Um einen Totalverlust des Einsatzes zu vermeiden, halten wir einen Stop-Loss bei 0,20 Euro im Produkt für sinnvoll. Die WKN lautet PZ16BN.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 29 bis 30 Euro

Unterstützungen: 16 Euro

Unlimited Turbo Short auf Vonovia

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.