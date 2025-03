DAX®-Kursindex - Intakter Haussetrend und ein Risikolevel

Der DAX® gönnte sich gestern eine Verschnaufpause auf hohem Niveau – um nicht zu sagen in absoluter Schlagdistanz zum Allzeithoch bei 23.476 Punkten. Der gestrige „doji“ dokumentiert das beschriebene Innehalten absolut lehrbuchmäßig. Letzteres gibt uns die Gelegenheit, nach längerer Abstinenz mal wieder auf den DAX®-Kursindex – also die Entwicklung der deutschen Standardwerte ohne Berücksichtigung der Dividenden – zu schauen. In sechs der letzten sieben Monate hat der Kursindex jeweils ein neues Allzeithoch erreicht. Mit 8.993 Punkten stellt der März dabei keine Ausnahme dar. Der MACD notiert zwar historisch hoch, doch der Trendfolger ist weiterhin „long“ positioniert. In der Summe ist der laufende Aufwärtstrend absolut intakt. Eine alte Trendlinie, die ihren Ursprung im Jahr 2009 hat, definiert nun das nächste Anlaufziel (9.282 Punkte). Die jüngsten Wochentiefs bei gut 8.500 Punkten bilden indes auf der Unterseite einen ersten wichtigen Rückzugsbereich. Zum Abschluss noch ein kurzer Blick auf die Börsenstimmung in den USA. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) bleiben die US-Privatanleger skeptisch. Die vierte Woche in Folge verharrt der Bärenanteil (58,1 %) auf einem extrem hohen Level.

DAX®-Kursindex (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®-Kursindex

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.