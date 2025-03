Ethereum Kurs erobert 2.000-Dollar-Marke zurück – Ripple Labs und Fed bewegen

Nach der gestrigen Fed-Zinsentscheidung gelingt Ether weiterhin der Verbleib oberhalb der psychologisch wichtigen 2.000-Dollar-Marke. Die Aussicht auf eine Fortsetzung des Zinssenkungszyklus spielt riskanten und zinslosen Anlagen in die Karten. Gleichzeitig bleibt die Stimmung aufgrund der jüngsten Entwicklungen in den Reihen Ripples positiv.

Der CEO des Kryptounternehmens hatte auf einem X-Beitrag am Dienstag mitgeteilt, dass die US-Börsenaufsicht SEC die Berufung gegen Ripple Labs fallen lassen werde.

Weniger Regulierung durch neue Trump-Regierung? Anleger dürften weiterhin auf laxere Regeln hoffen

Das durch Donald Trump in Aussicht gestellte kryptofreundliche Washington scheint nun aus regulatorischen Gesichtspunkten erste Früchte zu tragen. Anleger dürften in Zukunft zudem auf positive Entscheidungen hoffen.

Die Enttäuschung über das jüngste Ausbleiben der Ankündigung des aktiven Zukaufs an Kryptobeständen weicht damit temporär in den Hintergrund. Die Hoffnung über derartige Gedankenspiele dürften Investoren aber noch nicht aufgegeben haben.