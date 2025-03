^NEW YORK, March 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- JuicyChat.AI gab die Einführung

seines NSFW-KI Girlfriend (https://www.juicychat.ai/)-Chatbots bekannt, einem bedeutenden Fortschritt in der KI-gesteuerten Welt der virtuellen Gefährten. Diese Plattform kombiniert hochentwickelte künstliche Intelligenz mit benutzerorientierter Anpassung, um immersive und personalisierte Interaktionen zu ermöglichen. Neue Ära der emotionalen Partnerschaft mit Hilfe von KI Im Jahr 2025 gestaltet künstliche Intelligenz digitale Interaktionen neu, wobei NSFW-KI (https://www.juicychat.ai/) Girlfriend-Chatbots eine Schlüsselinnovation darstellen. Die Plattform JuicyChat.AI nutzt Sprachtechnologie (ST) und Deep Learning, um hochgradig personalisierte virtuelle Gefährten anzubieten. Immersive Interaktion und Datenschutz sind dabei zentrale Aspekte. Anpassung und intelligentes Reagieren im Fokus Der NSFW-KI Girlfriend-Chatbot ermöglicht es Nutzern, KI-Persönlichkeiten mit anpassbaren Hintergrundgeschichten, Persönlichkeiten und Kommunikationsstilen zu entwerfen, darunter Anime-inspirierte, realistische und auf Nischeninteressen ausgerichtete Szenarien. Fortschrittliche semantische Algorithmen ermöglichen die Erkennung von Emotionen in Echtzeit und liefern kontextbezogene Antworten, um roboterhafte Interaktionen zu vermeiden. Die Plattform arbeitet nach dem ?Subscription plus Coins"-Modell, wobei die Preise für Premiumfunktionen nach Unternehmensangaben 40 % unter dem Branchendurchschnitt liegen. Marktnachfrage trifft technische Compliance Branchenanalysten führen diesen Trend auf die steigende Nachfrage nach nicht realistischen emotionalen Entfaltungsmöglichkeiten zurück. Ein Bericht aus dem Jahr 2025 schätzt den Wert des Weltmarktes für KI-gesteuerte, virtuelle Gefährten auf 30 Milliarden US-Dollar, wobei der Markt für ?virtuelle Partner" jährlich um 75 Prozent wächst. JuicyChat.AI betont, dass sein System zur Moderation von Inhalten mit mehrstufigen KI-Filtern arbeitet, um die Einhaltung ethischer Standards zu gewährleisten, während die Nutzerdaten durch End-to-End- Verschlüsselung geschützt sind. Über Unterhaltung hinaus: Breitere Anwendungen in Sicht Obwohl die Technologie ursprünglich zur Unterhaltung gedacht war, hat sie weitreichendere Auswirkungen. Psychologen des Human-AI Interaction Lab der Stanford University sehen mögliche Anwendungen in der Unterstützung der psychischen Gesundheit. Hierbei könnten NSFW-KI-Gefährten Werkzeuge für vorurteilsfreies Zuhören bereitstellen. Auch Pädagogen sehen einen Mehrwert in Sprachlerngefährten, die auf individuelle Kompetenzniveaus zugeschnitten sind. JuicyChat.AI plant, bis zum vierten Quartal 2025 multimodale Funktionen wie Sprachklonen und bildbasierte Szenarienerstellung einzuführen. In Zusammenarbeit mit Cybersicherheitsunternehmen sollen die Datenschutzprotokolle verbessert werden, um durch Nutzerfeedback und Modellaktualisierungen ?die intuitivste virtuelle NSFW-KI-Plattform für Gefährten (https://www.juicychat.ai/) weltweit" zu schaffen. Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0f2581a3-d0fa-4c99-b525- c829067d20ac Kontakt: JuicyChat.AI supportteam@juicychat.club www.juicychat.ai °