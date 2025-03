Trading-Chance Walmart: Die beste Aktie?

Werbung

Immer wieder stellen wir hier Aktien von Unternehmen vor, die zu den wenigen sogenannten Dividenden-Aristokraten zählen. Heute haben wir erneut eine solche Top-Aktie im Gepäck! Neben einer unglaublichen Trendstärke über Dekaden ist dieses Unternehmen auch auf Platz eins weltweit, was die Umsatzstärke angeht. Die Rede ist von der Walmart-Aktie.

Eine selektive Aktienauswahl ist aus unserer Erfahrung heraus elementar. Während die meisten privaten Trader nach dem Prinzip verfahren „irgendeine Aktie kann man immer kaufen“, halten wir es für den richtigen Ansatz zu sagen „Einige Aktien kann man immer wieder kaufen“. Statt also ständig zu versuchen, das Rad neu zu erfinden, macht es mehr Sinn, sich ein Portfolio aus Top-Aktien zusammen zu stellen, und die immer gleichen Aktien, wieder und wieder zu kaufen. Die Aktie von Walmart ist zum Beispiel ein solcher Titel, den wir immer wieder kaufen und dauerhaft halten. Das Unternehmen ist top aufgestellt und zählt zu der erlesenen Auswahl von weltweit nur 151 Aktien, die als Dividenden-Aristokraten bezeichnet werden. In der Liste Fortune Global 500 ist Walmart auf Platz eins der umsatzstärksten Unternehmen weltweit!

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 151 Aristokraten-Aktien stammen 118 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht Walmart?

Walmart ist ein global agierendes Einzelhandelsunternehmen mit Hauptsitz in Arkansas (USA). Das Geschäft ist in drei Hauptsegmente unterteilt: Walmart U.S., Walmart International und Sam's Club. Walmart U.S. betreibt Einzelhandelsgeschäfte in in den Vereinigten Staaten, inklusive sogenannter Supercenters, Discounter und Neighborhood Markets, sowie E-Commerce-Websites. Unter anderem bietet man in seiner Produktpalette Lebensmittel, Bekleidung, Haushaltswaren und Elektronik an. Walmart International umfasst den Betrieb von Einzelhandelsgeschäften, Restaurants und Online-Plattformen in über 26 Ländern außerhalb der USA.

Die fundamentalen Zahlen

Das Unternehmen hat binnen der letzten 10 Jahre seinen Gewinn von 1,68 auf nunmehr 2,41 Dollar pro Aktie steigern können. Der operative Cashflow entwickelt sich ebenfalls ausgesprochen positiv. Lag dieser 2015 noch bei 2,94 Dollar, so konnte er bis 2025 auf nunmehr 4,51 US-Dollar. Für die kommenden drei Geschäftsjahre wird ein weiterer Wachstumsschub erwartet. Die Dividende wurde binnen der vergangenen 25 Jahre jährlich erhöht. Genau das ist das Merkmal von Dividenden-Aristokraten.

Charttechnische Lage kurz- und langfristig

Der Allzeit-Chart von Walmart mutet beeindruckend an. In den 70er-Jahren bewegte sich der Aktienkurs noch im Pennystock-Bereich. Fünf Dekaden später knackte die Aktie sogar vorübergehend die 100-Dollar-Schwelle. Besonders die Rallye ab 2022 ist in ihrer Dynamik ausgesprochen beeindruckend. In dieser Zeit gab es praktisch keine nennenswerten Rücksetzer. Das unterstreicht, was wir immer wieder sagen: Die Top-Aktien sind selten günstig zu bekommen. Darum spielt das Timing eine untergeordnete Rolle. Wichtiger ist, überhaupt investiert zu sein, als ewig darauf zu lauern, eine günstige Einstiegs-Gelegenheit zu bekommen.

Quelle: www.tradingview.com

Die Untergrenze des steilen Aufwärtstrends verläuft derzeit bei etwa 72 US-Dollar. Bei etwa 85 US-Dollar befindet sich eine Regressionslinie innerhalb des Trendkanals, die bereits für einen ersten Wiedereinstieg geeignet erscheint.

Quelle: www.tradingview.com

Bei 80 US-Dollar befindet sich dann auch das 61,8% Fibonacci-Retracement, welches bei starken Trends bereits meist das Korrekturende markiert. Es erscheint sinnvoll, die Zone von 72 Dollar, wo sich neben dem Aufwärtstrend auch das 50%-Retracement befindet, bis 85 Dollar als Bereich für einen gestaffelten Positions-Aufbau Long einzuplanen.

Quelle: www.tradingview.com

Long-Chance bei Walmart

Der kräftige Rücksetzer zuletzt bietet in der Zone von 72 bis 85 US-Dollar die Chance, gestaffelt Positionen Long in dieser Top-Aktie aufzubauen. Fundamental bleibt das Unternehmen auf Wachstumskurs. Man bewegt sich in einem nicht zyklischen und wenig konjunkturabhängigen Geschäftsfeld. Hinzu kommt, dass das Unternehmen in den USA den Einzelhandel dominiert und international ebenfalls gut aufgestellt ist. Es ergibt sich entsprechend eine Long-Chance auf Walmart, für die wir ein passendes Produkt für Sie ausgesucht haben.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Walmart

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Walmart für Sie ausgesucht. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Basispreis, wie auch K.O.-Schwelle liegen gleichauf bei 68,468 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 85,81 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 4,89. Das Produkt wurde so gewählt, dass dessen K.O.-Schwelle unweit des notwendigen Stop-Losses gelegen ist. Entsprechend bietet sich im Produkt ein Stop-Loss bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PG1F6A.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 105 USD

Unterstützungen: 85 und 72 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Walmart

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

