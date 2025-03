New York Ausblick: Gewinne erwartet - Zollsorgen etwas verringert

Die wichtigsten US-Indizes dürften am Montag an ihre jüngste Stabilisierung anknüpfen. Positive Impulse liefern Hoffnungen, dass die nächste Runde von Präsident Donald Trumps angedrohten Strafzöllen gezielter und maßvoller ausfallen könnte als bisher befürchtet. Anfang April will Trump weitere Maßnahmen verkünden. Zuletzt hatten der Zollstreit der US-Regierung sowie deren radikale Sparmaßnahmen im Bereich der öffentlichen Hand Konjunktursorgen aufkommen lassen.

Der Broker IG erwartet den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Handelsstart 1,0 Prozent höher bei 42.385 Punkten. Den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG 1,6 Prozent im Plus bei 20.071 Zählern.

Die Aktien von Tesla führten die vorbörslichen Kursgewinner unter den "Magnificent 7", also den sieben großen und bedeutenden Tech-Werten, mit einem Kursanstieg von 4,3 Prozent an. Damit setzten sie ihre jüngste Erholung nach dem massiven Kursverfall der vergangenen Wochen fort.

Das Investmenthaus Jefferies stufte Fedex nach der jüngsten Kursschwäche von "Hold" auf "Buy" hoch. Die Aktie des Logistikkonzerns sei aus der Chancen-Risiken-Perspektive nun attraktiv, schrieb Analystin Stephanie Moore. Sie rechnet vor allem mit Blick auf die künftigen Kosten mit Rückenwind für das Unternehmen. Die Fedex-Papiere verteuerten sich vorbörslich um 0,3 Prozent.

Die Anteilsscheine von Azek schnellten im vorbörslichen Handel um 23 Prozent nach oben. Der australische Faserzementhersteller James Hardie Industries kündigte an, den US-Hersteller von Outdoor-Bauprodukten zu übernehmen.