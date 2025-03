Börse am Morgen 24.03.2025

Der Dax startete euphorisch in die neue Handelswoche und stieg in der ersten Handelsstunde über die Marke von 23.100 Punkte, verlor aber im Anschluss über 100 Punkte vom Tageshoch.

Im Fokus standen neben einem Gerichtsurteil gegen Bayer einige Änderungen in den deutschen Aktienindizes. Am vergangenen Dienstag hatte der Dax mit 23.476 Punkten ganz knapp ein weiteres Rekordhoch erreicht - noch vor dem Bundestagsbeschluss zu den nötigen Grundgesetz-Änderungen für das historische Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur. Nach den deutlichen Kursgewinnen seit Jahresbeginn hatten sich anschließend aber zu wenig neue Käufer gefunden, und die Verlockung von Gewinnmitnahmen überwog. Am Freitag segnete dann - ebenfalls wie erwartet - der Bundesrat die Grundgesetz-Änderungen ab.

RWE im Fokus

Die Aktien von RWE haben sich am Montag mit über 3 Prozent Kursplus wieder ihrem Jahreshoch genähert. Der aktivistische Investor Elliott Advisors fordert den RWE-Vorstand zu einem verstärkten Rückkauf eigener Aktien auf. Die laut eigenen Angaben mit knapp 5 Prozent an den Essern beteiligten Amerikaner teilen die Enttäuschung des Marktes über den "Mangel an Klarheit" hinsichtlich des Engagements des Unternehmens zur Steigerung der Aktionärsrenditen. Gleichzeitig loben sie die jüngste Reduzierung der Investitionen bis 2030. (mit Material von dpa-AFX)