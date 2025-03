GNW-News: MCH Group | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR | Jahresergebnisse 2024

^MCH Group Annual Results 2024 Rückkehr zur Profitabilität durch Wachstum und gesteigerte Effizienz Die MCH Group hat im Jahr 2024 bedeutende Fortschritte bei der Umsetzung ihrer strategischen Prioritäten erzielt und gleichzeitig die anhaltenden Herausforderungen effektiv gemeistert. Durch die Stärkung der Kernbereiche sowie die Optimierung der operativen Effizienz und Kostenkontrolle konnte die Gruppe ihre operative Marge erheblich verbessern und zum ersten Mal seit 2016 wieder einen Nettogewinn ausweisen. Die finanzielle Entwicklung im Jahr 2024 ist das Ergebnis von Wachstum und diszipliniertem Kostenmanagement. Der Betriebsertrag stieg um 10.3% auf CHF 435.7 Millionen, was die positiven Entwicklungen in allen Geschäftsbereichen widerspiegelt. Das EBITDA erreichte CHF 34.5 Millionen, eine deutliche Verbesserung gegenüber CHF 12.3 Millionen im Jahr 2023. Damit gelang der MCH Group erstmals seit 2016 die Rückkehr zur Nettoprofitabilität, mit einem Nettogewinn von CHF 3.0 Millionen. Dieser finanzielle Turnaround wurde durch einmalige Effekte in Höhe von CHF 3.6 Millionen, die nicht direkt mit der operativen Geschäftstätigkeit zusammenhingen, unterstützt. Konsolidierte Kennzahlen auf einen Blick (Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 in Klammern) * Betriebsertrag: CHF 435.7 Mio. (CHF 394.0 Mio.) * EBITDA: CHF 34.5 Mio. (CHF 12.3 Mio.) * Nettogewinn: CHF 3.0 Mio. (CHF -12.8 Mio.) Starke Entwicklung in allen Geschäftsbereichen Jede der drei Geschäftsbereiche - Art Basel, Exhibitions & Events und Live Marketing Solutions (LMS) - spielte eine entscheidende Rolle in der positiven Entwicklung: * Art Basel festigte ihre globale Marktstellung weiter. Die erste Ausgabe in Paris im Grand Palais war ein grosser Erfolg, während die etablierten Messen in Hongkong, Basel und Miami Beach weiterhin starke Ergebnisse erzielten. * Exhibitions & Events blieb ein tragender Pfeiler der Gruppe und veranstaltete bedeutende internationale Events in Basel und Zürich. * Live Marketing Solutions (LMS) verzeichnete besonders in den USA und im Nahen Osten Wachstum, während gezielte Effizienzmassnahmen zur weiteren Optimierung des Geschäfts beitrugen. Andrea Zappia, Präsident des Verwaltungsrats der MCH Group: «Dieser Meilenstein wurde durch einen klaren strategischen Plan, das Engagement unseres Managementteams sowie das anhaltende Vertrauen unserer Aktionäre und Partner ermöglicht. Besonders danken wir unseren Ankeraktionären Lupa Systems Ltd. und dem Kanton Basel-Stadt für ihre verlässliche Unterstützung - ihr Vertrauen war entscheidend für unseren bisherigen Weg und bleibt auch in der nächsten Entwicklungsphase der MCH Group von zentraler Bedeutung.» Florian Faber, Group CEO MCH Group: «Unsere Rückkehr zur Profitabilität im Jahr 2024 markiert einen entscheidenden Schritt für die MCH Group und bestätigt die Wirksamkeit unserer strategischen Initiativen. Auch wenn dieser Erfolg unsere Fortschritte widerspiegelt, wissen wir, dass unsere Arbeit noch lange nicht abgeschlossen ist. Mein aufrichtiger Dank gilt unseren Mitarbeitenden, deren Engagement entscheidend für das Erreichen dieses Meilensteins war, sowie unseren Kundinnen und Kunden, deren Vertrauen und Zusammenarbeit unsere positive Entwicklung unterstützt haben.» Ausblick für 2025: Fokus auf Wachstum und nachhaltige Profitabilität 2025 wird ein Jahr der Umsetzung. Durch strategische und langfristige Investitionen setzt die MCH Group ihre Transformation fort und findet dabei eine ausgewogene Balance zwischen finanzieller Disziplin und Wachstum - sowohl in Basel als auch international. Mit einem klaren Fokus auf Kostenmanagement und Innovation ist die Gruppe zuversichtlich, dass diese Massnahmen helfen werden, sich in einem komplexen Marktumfeld zu behaupten und gleichzeitig neue Wachstumspotenziale zu erschliessen. Im Rahmen ihres Engagements für operative Effizienz und finanzielle Transparenz - zur Förderung agiler Entscheidungsprozesse und nachhaltiger Wertschöpfung - wird die MCH Group die rechtliche Struktur ihrer Gesellschaften optimieren, ohne Auswirkungen auf die Mitarbeitende. Über die MCH Group Die MCH Group mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) ist ein weltweit tätiges Erlebnismarketing-Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk für globale Kunden. Zu ihrem Kerngeschäft gehören einzigartige Community-Plattformen wie die Art Basel Shows in Basel, Hong Kong, Paris und Miami Beach sowie national bedeutende Messen wie die Swissbau und Giardina. Der Bereich Live Marketing Solutions mit den Brands MCH Global, MC2 und Expomobilia bietet individuelle Erlebnismarketing- Lösungen von der Strategie über die Kreation bis zur Umsetzung an. DieMCH Group

betreibt zudem die Messe und das Congress Center Basel sowie die Messe Zürich. Das Unternehmen beschäftigt über 800

Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in der Schweiz und den USA. 2024 erzielte die MCH Grup einen Betriebsertrag von CHF 435.7 Mio.