Original-Research: tick Trading Software AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: tick Trading Software AG - von GBC AG 25.03.2025 / 11:01 CET/CEST

Einstufung von GBC AG zu tick Trading Software AG Unternehmen: tick Trading Software AG ISIN: DE000A35JS99 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 17,55 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Deutliche Zuwächse bei Trading-basierten variablen Umsatzerlösen sorgen für eine starke Performance, Kursziel angehoben Die tick Trading Software AG (tick TS) hat im vergangenen Geschäftsjahr 2023/24 bedingt durch deutliche Umsatzzuwächse bei lastenabhängigen Erlösen (aufgrund hoher Börsenhandelsaktivitäten) einen signifikanten Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr um 4,6% auf 8,37 Mio. EUR (VJ: 8,00 Mio. EUR) erzielt. Die erwirtschafteten Erlöse wurden dabei primär vom stabilen Geschäftsverlauf des Hauptgeschäftsfelds "Einnahmen aus Lizenzen & Betrieb" in Höhe von 5,05 Mio. EUR (VJ: 5,02 Mio. EUR) getragen. Unsere Umsatzschätzung (GBCe: 7,69 Mio. EUR) wurde hierdurch deutlich übererfüllt. Parallel zu den ausgeweiteten Umsatzerlösen konnte das operative Ergebnis (EBIT) dank stark einsetzender Skaleneffekte dynamisch um 44,7% auf 1,78 Mio. EUR (VJ: 1,23 Mio. EUR) zulegen. Gleichzeitig erhöhte sich die EBIT-Marge auf 21,2% (VJ. 15,3%). Auch auf Nettoebene wurde eine starke Ergebnisverbesserung um 41,8% auf 1,26 Mio. EUR (VJ: 0,89 Mio. EUR) erzielt. Damit wurden sowohl die angepasste bzw. konkretisierte Unternehmensguidance (Nettoergebnis am oberen Ende der Bandbreite von 0,70 Mio. EUR bis 1,00 Mio. EUR) als auch unsere Ergebnisschätzung (Nettoergebnis von 0,89 Mio. EUR) deutlich übertroffen. Angesichts der äußerst positiven Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023/24 in Verbindung mit dem Vollausschüttungsgebot der Gesellschaft hat der Vorstand und Aufsichtsrat der tick TS für die anstehende Hauptversammlung (am 4. April 2025) eine zum Vorjahr angehobene Dividende in Höhe von 0,50 EUR (VJ: 0,45 EUR) je Aktie zur Abstimmung vorgeschlagen. Auf Basis des aktuellen Kursniveaus (9,00 EUR, Frankfurt, 19.03.2024) ergäbe sich hieraus eine weiterhin attraktive Dividendenrendite von rund 5,5%. In Anbetracht der aktuell starken Performance und der signifikant angehobenen Unternehmensguidance (Nettoergebnis von 1,30 Mio. EUR bis 1,70

Mio. EUR, statt zuvor 0,80 Mio. EUR bis 1,20 Mio. EUR) haben wir unsere bisherige

(Netto-)Ergebnisschätzung für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 signifikant auf 1,33 Mio. EUR (zuvor: 1,21 Mio. EUR) erhöht. Unsere Schätzungen für das Folgejahr haben wir unverändert belassen. Zudem wurde das Geschäftsjahr 2026/27 erstmals mit konkreten Schätzungen in unsere Detailschätzperiode aufgenommen. Insgesamt gehen wir damit weiterhin davon aus, dass tick TS auch im laufenden Geschäftsjahr an das starke Ergebnisniveau des Vorjahres anknüpfen kann, und erwarten weitere signifikante Ergebnisverbesserungen gegenüber dem Vorjahr. Durch den sukzessiven BOOSTER-Rollout und den erwarteten Hochlauf des Projektgeschäfts (aufgrund zuletzt gebundener personeller Kapazitäten für das BOOSTER-Projekt), sollten die Umsätze und Ergebnisse ab dem Geschäftsjahr 2025/26 spürbar zulegen können. Auch durch die beabsichtigte verstärkte Ver-marktung von Softwarelösungen im Kryptobereich und den weiteren Ausbau der strategischen Baader Bank-Kooperation (gemeinsame Neukundengewinnung) sollte die künftige Umsatzentwicklung zusätzlich beflügelt werden können. Basierend auf unseren angepassten Prognosen und dem erstmaligen Einbezug des Geschäftsjahres 2026/27 in unsere Detailschätzperiode, was auch zu einer höheren Ausgangsbasis für die Schätzungen der darauffolgenden Geschäftsjahre führte, haben wir unser bisheriges Kursziel deutlich auf 17,55 EUR (zuvor: 13,95 EUR) je Aktie angehoben. In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen unverändert ein deutliches Kurspotenzial in der tick TS-Aktie. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32052.pdf Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 24.03.2025 (7:55 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 25.03.2025 (11:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 30.09.2026