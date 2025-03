Die meistgehandelten Produkte: DAX im Minus – Schwache Impulse auch aus den USA

Der deutsche Leitindex DAX startet mit spürbarem Abwärtsdruck in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 zeigt eine ähnlich schwache Tendenz. Die Vorgaben aus Übersee liefern wenig Unterstützung: Der S&P 500 wird vorbörslich leicht im Minus erwartet und signalisiert damit Zurückhaltung bei den US-Anlegern.

Makroökonomischer Überblick

Die Anleger blicken heute auf neue US-Daten zu langlebigen Wirtschaftsgütern, die Aufschluss über die Investitionsbereitschaft der Unternehmen geben.

Zum anderen sorgten die am Vormittag veröffentlichten Inflationsdaten aus Großbritannien für Aufmerksamkeit. Die Teuerung fiel niedriger aus als vom Markt erwartet.

Die Aktie von Mutares verzeichnete einen Anstieg, der auf positive Nachrichten aus ihrer Tochtergesellschaft Steyr Motors zurückzuführen ist.

Die Aktie des Laborausrüsters Sartorius steht am heutigen Handelstag spürbar unter Druck – anhaltende Marktunsicherheiten belasten das Papier.

